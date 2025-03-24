الاتحاد الأوروبي: العمليات الإسرائيلية في سوريا غير ضرورية

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن العمليات الإسرائيلية في سوريا غير ضرورية.

وقبل وقت سابق أكدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عزم الاتحاد دعم سوريا في المرحلة الراهنة.



وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، في القاهرة: “يتعين على الاتحاد الأوروبي مساعدة السوريين لاستيفاء الاحتياجات الأساسية على أرض الواقع”.

كما تناولت مباحثات كالاس مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته.

وشدد على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر الثابت والكامل للشعب السوري، وتم التوافق على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتم الإعراب عن الرفض التام للتصعيد الذي جرى بمنطقة الساحل السوري.

ودعت كالاس الأسبوع الماضي إلى المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام البائد.

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