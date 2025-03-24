الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي: العمليات الإسرائيلية في سوريا غير ضرورية

علم الاتحاد الاوروبي،
علم الاتحاد الاوروبي، فيتو

أكد  الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، أن العمليات الإسرائيلية في سوريا غير ضرورية.

 وقبل وقت سابق أكدت مفوضة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عزم الاتحاد دعم سوريا في المرحلة الراهنة.

 
وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، في القاهرة: “يتعين على  الاتحاد الأوروبي مساعدة السوريين لاستيفاء الاحتياجات الأساسية على أرض الواقع”.

كما تناولت مباحثات كالاس مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد عبد العاطي  دعم مصر للشعب السوري وتحقيق تطلعاته.

وشدد على أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة تراعي كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء أي طرف لتحقيق الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعرب عبد العاطي عن دعم مصر الثابت والكامل للشعب السوري، وتم التوافق على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتم الإعراب عن الرفض التام للتصعيد الذي جرى بمنطقة الساحل السوري.

ودعت كالاس الأسبوع الماضي إلى المضي قدما في رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ عهد النظام البائد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاتحاد الاوروبي الاوضاع في سوريا الساحل السوري العقوبات المفروضة على سوريا

مواد متعلقة

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي وجود لحماس في مستقبل غزة

بدعم من الاتحاد الأوروبي، بولندا تعلق اللجوء عبر بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي يؤجل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أمريكية

الأكثر قراءة

لمحبي الصيف، خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

الكرد.. شعب الجبال وذاكرة الحياة

بالأسماء، السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا

تفاصيل مزاد 9 أبريل لبيع سيارات ملاكي وميكروباص وتكاتك وموتوسيكلات

الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط الاستماع للقرآن عبر الهاتف أثناء الصيام (فيديو)

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية