قال البيت الأبيض إن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين.

البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين



وأكد أن قوات الجيش الأمريكي ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم.

وبين أنه ضعف إدارة جو بايدن أدى إلى تعزيز قدرات الحوثيين وهو ما تواجهه إدارة دونالد ترامب اليوم.

وأوضح أن الرئيس ترامب وفريقه يعملون على استعادة القوة الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس ترامب يثق بفريقه للأمن القومي.

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