الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين

البيت الأبيض،فيتو
البيت الأبيض،فيتو

قال البيت الأبيض إن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين.

البيت الأبيض: قواتنا ضربت عشرات الأهداف للحوثيين


وأكد أن قوات الجيش الأمريكي ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم.

وبين أنه ضعف إدارة جو بايدن أدى إلى تعزيز قدرات الحوثيين وهو ما تواجهه إدارة دونالد ترامب اليوم.

وأوضح أن الرئيس ترامب وفريقه يعملون على استعادة القوة الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس ترامب يثق بفريقه للأمن القومي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادارة جو بايدن ادارة دونالد ترامب الحوثى البيت الأبيض

مواد متعلقة

ترامب: يجب أن نحصل على جرينلاند لضمان الأمن الدولي

ترامب يهدد بقطع تمويل قناتي الإذاعة والتلفزيون العامتين

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

الأكثر قراءة

الأهلي: ملتزمون بقرارات اللجنة الأولمبية

مدبولي: زيادات متدرجة في أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام

بعد تطبيق التجربة في بورسعيد، مدبولي يكشف مصير الدعم النقدي والكارت الموحد

بنك أوف أميركا يتوقع مفاجأة بشأن أسعار الذهب

تعرف على الخطوة الأخيرة للأهلي بعد رفض اللجنة الأولمبية شكواه بأزمة القمة

أسطورة ليفربول ينصح إدارة ناديه بشأن محمد صلاح: سيسبب الفوضى والخراب للخصوم

بسبب الزحام، الجامع الأزهر يغلق أبوابه بعد اكتمال ساحاته بالمصلين في ليلة القدر (صور)

المجددون.. ابن حزم الأندلسي، الفقيه الموسوعي ضحية المحرقة

منوعات

المزيد

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

روسيا تسجل رقما قياسيا في صادرات الشوكولاتة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

منها الاعتكاف وقيام الليل، أهم الأعمال المستحبة في ليلة القدر

المجددون.. ابن حزم الأندلسي، الفقيه الموسوعي ضحية المحرقة

ماذا تفعل الملائكة في الأرض ليلة القدر؟ عمرو خالد يوضح أسرار الليلة المباركة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية