وزير الأوقاف الفلسطينى: الاحتلال يرفض تسليم الحرم الإبراهيمي كاملا فى ليلة القدر

أكد وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينى الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال الإسرائيلى يرفض تسليم الحرم الإبراهيمى الشريف (بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية) بأروقته وساحاته وأقسامه كافة، كما هو المعتاد، فى ليلة القدر المباركة.

الاحتلال يرفض فتح الباب الشرقي

وأضاف وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني، في بيان، أن الاحتلال يرفض فتح الباب الشرقي للمرة الرابعة خلال شهر رمضان المبارك، ويُبقي أقسام الحرم مفتوحة أمام المسلمين دون الاستلام إدارة الحرم الإبراهيمي الرسمي، التي لا تعترف باستلام الحرم منقوصا من أحد أجزائه وأقسامه الرئيسية الهامة.

سابقة خطيرة في الحرم الإبراهيمي

وأوضح أن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي هو تصرف تعسفي وسابقة خطيرة في هذا المكان المبارك، واستفزاز واضح لمشاعر المسلمين، وعدم مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.

الوجود الإسلامي الفلسطيني

وطالب نجم أبناء الشعب الفلسطيني بشد الرحال والمرابطة في الحرم الإبراهيمي، لتأكيد الوجود الإسلامي الفلسطيني فيه، فهي الطريقة المثلى لمواجهة هذا الاحتلال الغاصب في هذه الأوقات الصعبة القاسية.

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