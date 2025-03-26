جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه تم رصد 4 عمليات إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الغلاف خلال الأيام الثلاثة الأخيرة.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء عن اعتراض صاروخين أطلقا من وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد صاروخين أطلقا من وسط غزة والدفاعات الجوية اعترضت أحدهما بينما سقط آخر بمنطقة مفتوحة.

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء أنها أطلقت رشقة صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في غلاف غزة.

ويأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يلقى انتقادا كبيرا من أغلب دول العالم.

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