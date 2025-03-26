حماس: المقاومة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على أسرى الاحتلال أحياء

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن «العودة للحرب كان قرارًا مبيتًا عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير».

نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال الاتفاق

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح اليوم الأربعاء، أن «نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات».

وأشارت إلى أن «المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر».

جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة

ونوهت الى أن «نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياءً»، مضيفة: «كلما جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت».

وذكرت صحيفة «هآرتس»، مساء امس الثلاثاء، أن آلاف المتظاهرين احتجوا أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، مطالبين الحكومة بإبرام اتفاق فوري للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.

التصعيد الشعبي في ظل استمرار المفاوضات

ويأتي هذا التصعيد الشعبي في ظل استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، حيث تطالب العائلات بإنهاء الأزمة وإعادة ذويهم في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد إقرار الموازنة، مما قد يمنح نتنياهو حرية أكبر في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الصفقة.

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