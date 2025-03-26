الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حماس: المقاومة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على أسرى الاحتلال أحياء

حماس، فيتو
حماس، فيتو

قالت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، إن «العودة للحرب كان قرارًا مبيتًا عند رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإفشال الاتفاق والرضوخ لابتزاز وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير».

نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال الاتفاق

وأضافت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح اليوم الأربعاء، أن «نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن إفشال الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي والوسطاء الضغط لإلزامه بوقف العدوان والعودة لمسار المفاوضات».

وأشارت إلى أن «المقاومة تبذل كل ما في وسعها للمحافظة على أسرى الاحتلال أحياء، لكن القصف الصهيوني العشوائي يعرض حياتهم للخطر».

جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة

ونوهت الى أن «نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى حين يزعم أن الخيار العسكري قادر على إعادتهم أحياءً»، مضيفة: «كلما جرب الاحتلال استعادة أسراه بالقوة، عاد بهم قتلى في توابيت».

وذكرت صحيفة «هآرتس»، مساء امس الثلاثاء، أن آلاف المتظاهرين احتجوا أمام مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، مطالبين الحكومة بإبرام اتفاق فوري للإفراج عن الأسرى في قطاع غزة.

التصعيد الشعبي في ظل استمرار المفاوضات

ويأتي هذا التصعيد الشعبي في ظل استمرار المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، حيث تطالب العائلات بإنهاء الأزمة وإعادة ذويهم في أقرب وقت ممكن.

في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط على الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد إقرار الموازنة، مما قد يمنح نتنياهو حرية أكبر في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الصفقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حماس حركة المقاومة الفلسطينية حماس بنيامين نتنياهو إيتمار بن غفير

مواد متعلقة

تفاصيل المقترح المصري لوقف العدوان على غزة، الإفراج عن رهائن مقابل زيادة دخول المساعدات واطلاق سراح معتقلين فلسطينيين، وهذا رد حماس

نتنياهو: سندمر حماس وبقاء الحركة في غزة يعني هزيمة إسرائيل

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يزعم: الحرب ستتوقف غدًا لو تخلت حماس عن أسلحتها

حماس تعلن اغتيال عضو المكتب السياسي للحركة إسماعيل برهوم

حماس تحمل نتنياهو مسؤولية انهيار اتفاق غزة

الأكثر قراءة

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

7 منتخبات تحجز تذكرة التأهل لكأس العالم 2026

بمناسبة ليلة القدر، كلمة هامة للرئيس السيسي إلى الأمة العربية والإسلامية

أخبار مصر: إنقاذ حلوان من حريق مدمر، تصريحات نارية لحسام حسن عن مصطفى محمد وعاشور، آخر تطورات فضيحة تسريب خطة ضرب الحوثيين

ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 بعد إنتهاء الجولة السادسة

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 26 مارس 2025

السيسي يشهد اليوم احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة

نتائج الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم 2026

منوعات

المزيد

قفزة في نسبة الحضور بمدارس أوزبكستان بعد تهديدات الاعتقال لأولياء الأمور

سحب 10 آلاف علبة كوكاكولا بسبب التلوث بالبلاستيك فى أمريكا

فاجعة تبكي الجزائريين، مات أبناؤها حرقا فألبست جثثهم ثياب العيد (صور)

أمريكا تشهد أكبر موجة تفش للحصبة خلال 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

3664 جنيها لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 26-3-2025 ببداية التعاملات

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

المزيد

انفوجراف

تصل لـ 16500 جنيه.. أسعار علب كعك عيد الفطر 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معارك وغزوات، "فتح مكران" أول فتوحات المسلمين في جنوب آسيا

ليلة القدر 2025، الأزهر للفتوى يوضح مكانتها وأفضل الأعمال بها (فيديو)

حدث في 26 رمضان 532 هـ، مقتل الخليفة العباسي منصور بن المسترشد

المزيد
الجريدة الرسمية