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خارج الحدود

زعيم المعارضة الإسرائيلية: حكومة نتنياهو مجرمة ويجب عصيانها

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنها "حكومة لا تلتزم بقرارات المحكمة وهي حكومة إجرامية ولا ينبغي طاعتها".

لابيد يهاجم حكومة نتنياهو 

وأضاف لبيد: على الحكومة الإسرائيلية أن تعود إلى رشدها وعلى نتنياهو أن يعلن الالتزام بقرارات المحكمة.

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 وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية يوم الإثنين الماضي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مثل  أمام المحكمة للإدلاء بشهادته في قضايا الفساد المتهم بها.

محاكمة نتنياهو بسبب تهم فساد

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن المحكمة وافقت على طلب نتنياهو إلغاء جلسة محاكمته  الأربعاء، وعقد 3 جلسات الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النيابة العامة الإسرائيلية وافقت على طلب رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن تأجيل محاكمته على خلفية استئناف الحرب في غزة.


ويمثل نتنياهو للمحاكمة في إسرائيل لاتهامه بالتزوير وانتهاك الثقة وقبول رشاوى في 3 قضايا منفصلة.

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