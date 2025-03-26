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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- في بيان اليوم الأربعاء،  إنها قصفت مستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية ردا على جرائم العدو الصهيوني.

صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة 

 وذكرت  الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان اليوم الأربعاء، إن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة في غلاف غزة.

 يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي يلقى انتقادا كبيرا من أغلب دول العالم. 

وأكدت الحكومة البريطانية في بيان اليوم الأربعاء، أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة غير مبررة ولا تطاق.

بريطانيا تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة 


وأضافت السلطات البريطانية أن الهجمات لا تخدم مصالح إسرائيل ولا يمكن تبريرها على أنها دفاع عن النفس ويجب أن تتوقف.

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