الأربعاء 26 مارس 2025
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خارج الحدود

تراكم 175 ألف طن من النفايات بغزة والاحتلال يواصل منع نقلها للمكب الرئيسي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلنت  بلدية غزة في بيان اليوم الأربعاء، أن القطاع يعاني من تراكم ما يزيد على 175 ألف طن من النفايات.

غزة تاعني من تراكم النفايات

وقالت بلدية غزة في بيانها: إن الاحتلال يواصل منعنا من نقل النفايات إلى المكب الرئيسي شرقي المدينة.

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أطباء بلا حدود: إسرائيل تجبر سكان غزة على شرب مياه ملوثة


وأضافت: مضطرون إلى تجميع النفايات في مكبات عشوائية وغير صحية بين أحياء المدينة والنازحون أصبحوا يعيشون بجوار مكبات النفايات وذلك ينذر بكارثة صحية تهدد حياتهم.


وطالبت بلدية غزة بإدخال الآليات الثقيلة لجمع النفايات ونقلها بعيدا عن أماكن الإيواء والنزوح.

وذكرت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان  اليوم الأربعاء، أن الأمراض الجلدية التي يعاني منها الأطفال الفلسطينيون في غزة نتيجة مباشرة لتدمير القطاع والحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

سلطات الاحتلال تمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 

وقالت المنظمة في بيانها: إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحظر فعليا الوصول إلى المياه في غزة من خلال قطع الكهرباء والوقود عن القطاع، وإن الكثير من سكان القطاع يجبرون على شرب مياه غير آمنة مما يؤثر سلبا على صحتهم.

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غزة النفايات المساعدات الانسانية

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