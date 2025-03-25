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خارج الحدود

بعد الإنكار، ترامب يقر بفضيحة ضم صحفى لجروب سري يناقش ضرب دولة عربية

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، فى تعليق جديد له على ضم صحفى لجروب سري يحمل أسرارا عن استهداف الحوثيين فى اليمن، أنه لم تكن هناك معلومات سرية في المحادثة بشأن خطط الضرب.

ترامب يؤكد إعادة النظر فى استخدام تطبيق سيجنال

وتابع ترامب قائلا: إن الإدارة الأمريكية ستعيد النظر في استخدام تطبيق سيجنال.

وعبر ترمب، عن دعمه لمستشاره للأمن القومي مايك والتز، بعد إضافته بالخطأ صحافيًا داخل مجموعة على تطبيق "سيجنال" للمراسلة تتضمن خططًا عسكرية سرية بشأن ضربات أمريكية ضد الحوثيين في اليمن، فيما اعتبر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" جون راتكليف إن ما حدث "ليس خطأ جسيمًا".

وقال ترامب، في مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "إن بى سي" نيوز: "تعلم مايك والتز درسًا، وهو رجل جيد".

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال مساء أمس الإثنين، إنه لا يعلم شيئًا حول إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى مجموعة مراسلة سرية فيها كبار المسؤولين لمناقشة توجيه ضربات ضد الحوثيين في اليمن.

ضم رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك لجروب سري 

وكشف جيفري جولدبرج، رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك، كشف في تقرير، الاثنين الماضى، أن والتز أضافه على نحو غير متوقع في 13 مارس الجاري، إلى مجموعة دردشة مشفرة على تطبيق "سيجنال" للرسائل لتنسيق التحرك الأميركي ضد جماعة الحوثيين في اليمن.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي براين هيوز، إن مجموعة الدردشة حقيقية على ما يبدو.

وذكر البيت الأبيض أنه يحقق في كيفية إضافة رقم جولدبرج إلى الدردشة.

 

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