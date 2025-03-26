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حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تلفيق مباحث البحيرة قضية لمواطن

قوات الشرطة المصرية،
قوات الشرطة المصرية، فيتو

كشفت أجهزة الامن بوزارة الداخلية، حقيقة منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بإلقاء القبض على شقيقه وتلفيق قضية له بالبحيرة دون وجه حق.


ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، منشورًا تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بمديرية أمن البحيرة بإلقاء القبض على شقيقه وتلفيق قضية له دون وجه حق.


وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في ورود معلومات أكدتها تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة قيام 4 عناصر إجرامية "لاثنين منهم معلومات جنائية " مقيمين بالبحيرة؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية بأسلوب "المغافلة" باستخدام سيارتين ربع نقل.
 

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وبتاريخ 9 مارس  الجاري وفق إجراءات مقننة تم ضبطهم هم والسيارتين المستخدمتين في وقائع السرقة وعُثر بحوزتهم على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار.

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وقيامهم بإخفاء المسروقات لدى شخصين "أحدهما شقيق الشاكي"،  تم ضبطهما والمسروقات المستولى عليها وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وتم ضبط القائم على النشر لادعائه الكاذب.

 

وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب للحيلولة دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شقيقه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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