الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

خلاف على ركن سيارة، ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

اسلحة نارية
اسلحة نارية

 

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، من ضبط طرفى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية داخل سوق الخضار.

 

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تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين داخل سوق الجملة للخضار والفاكهة بدائرة مركز أسيوط، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت  الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

 

وبالفحص تبين  نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وإصابة 3 أشخاص من أفراد العائلتين بسبب خلافات على ركن سيارة، وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة والاسلحة المستخدمة، ونقل المصابين الى المستشفى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

 

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