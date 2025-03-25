خلاف على ركن سيارة، ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن أسيوط، من ضبط طرفى مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية داخل سوق الخضار.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين داخل سوق الجملة للخضار والفاكهة بدائرة مركز أسيوط، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وإصابة 3 أشخاص من أفراد العائلتين بسبب خلافات على ركن سيارة، وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة والاسلحة المستخدمة، ونقل المصابين الى المستشفى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.