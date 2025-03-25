النيابة تحيل المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة بولاق الدكرور للمحاكمة

قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة المتهم بقتل شاب خلال مشاجرة، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة بولاق الدكرور، للمحاكمة الجنائية.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن الشاب لقي مصرعه إثر اعتداء آخر عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة دموية، أسفرت عن إصابته حتى لقي مقتله، وذلك بسبب خلافات بينهما.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة،بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة نتج عنها سقوط قتيل بمنطقة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب تم نقله للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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