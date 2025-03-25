الثلاثاء 25 مارس 2025
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حوادث

تنفيذ 818 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا جلب مخدرات بحملة أمنية في أسوان

حملة أمنية فى أسوان
حملة أمنية فى أسوان تضبط 3 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 818 حكم

 شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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 وأسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن  ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم (قرابة 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو– عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 3 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص".. عبارة عن (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات)، وتنفيذ 818 حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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