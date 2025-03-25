الثلاثاء 25 مارس 2025
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خارج الحدود

شرطة الاحتلال تفرق متظاهرين بالقوة عند مدخل الكنيست في القدس المحتلة

مظاهرات إسرائيل،
مظاهرات إسرائيل، فيتو

فرقت شرطة الاحتلال بالقوة متظاهرين عند مدخل مبنى الكنيست في القدس المحتلة، ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن شرطة الاحتلال اعتقلت متظاهرين قبالة الكنيست في القدس

مظاهرات عارمة داخل الاحتلال

شهدت الساحة الإسرائيلية، مظاهرات عارمة، وتوجيه اتهامات غير مسبوقة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بسعيه لإشعال حرب أهلية، إثر إصراره على إقالة رئيس الشاباك رونين بار، رغم الاعتراض الشعبي والتجميد القضائي.

وعمت المظاهرات جميع أنحاء إسرائيل بمشاركة قيادات المعارضة، منهم رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، الذي اتهم نتنياهو بتوريط إسرائيل في حرب أهلية.

واتهم زعيم المعارضة الحكومة بأنها تبذل قصارى جهدها لإشعال حرب أهلية في إسرائيل.

إشعال حرب أهلية في إسرائيل

وقال لابيد: إن "نتنياهو يدفع بهذا الاتجاه علنًا، ولن نسمح بحدوث ذلك.. سنقاتل من أجل البلاد، لن نسمح لهم بتدميرها"، وفق تعبيراته التي نالت استحسان المتظاهرين.

وأضاف أنه "إذا قررت الحكومة الإسرائيلية عدم الامتثال لحكم المحكمة العليا، فإنها ستتحول في تلك اللحظة إلى حكومة إجرامية".

ودعا لابيد إلى إضراب عام احتجاجًا على سياسة نتنياهو، في الاقتصاد والكنيست والمحاكم والسلطات المحلية وليس الجامعات والمدارس، مشددًا على ضرورة الانقلاب على نتنياهو.

واتهم الحكومة بـ"ارتكاب أكبر سرقة في تاريخ البلاد" من خلال سرقة مليارات الشواكل من أموال جنود الاحتياط ودافعي الضرائب، لمنحها "رشوة لأشخاص لا يعملون، ويصرخون: سنموت بدلًا من التجنيد"، قاصدًا الحريديم.

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شرطة الاحتلال القدس الكنيسة الشاباك الاحتلال لابيد

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