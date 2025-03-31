من القروش إلى التحويلات البنكية، كيف تغيرت العيدية في مصر؟

تعد العيدية من أكثر التقاليد المصرية رسوخًا عبر الأجيال، فهي رمز للفرح والاحتفال، وجزء لا يتجزأ من طقوس الأعياد، ورغم أنها بدأت كممارسة اجتماعية بسيطة، إلا أنها تأثرت بمرور الزمن بالمتغيرات الاقتصادية، وأصبحت الآن لها طقوس جديدة تماما، ترصدها “فيتو” في التقرير التالي.

تاريخ العيدية، عادة ممتدة منذ العصور الإسلامية

يعود أصل العيدية إلى العصور الإسلامية، حيث كانت تمنح كهدايا نقدية للأطفال والفقراء خلال الأعياد، وكان الخلفاء يمنحون الجنود والمقربين مبالغ مالية احتفالًا بالمناسبة، ومع مرور الزمن، أصبحت العيدية عادة شعبية مترسخة في المجتمع المصري، حيث يحرص الأهل على منح الأطفال مبالغ مالية صغيرة كنوع من البهجة.

تغير قيمة العيدية وتأثير التضخم

في الماضي كانت العيدية مجرد قروش معدودة، لكنها كانت كافية لإدخال السرور على قلوب الأطفال، حيث يمكنهم شراء الحلوى والألعاب البسيطة، ومع تغير الزمن وارتفاع الأسعار، ارتفعت قيمة العيدية تدريجيًا، لتصبح الجنيهات الورقية الصغيرة هي السائدة، ثم زادت مع التحولات الاقتصادية والتضخم.

اليوم تواجه العيدية تحديات جديدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بات بعض الأهالي يواجهون صعوبة في تقديم المبالغ المعتادة، ما دفع البعض إلى البحث عن بدائل، مثل تقديم الهدايا الرمزية بدلًا من النقود، أو تقليل القيمة الممنوحة للأطفال.

البُعد الاجتماعي والنفسي للعيدية

لا تقتصر العيدية على قيمتها المادية، بل تمتد لتشمل بُعدًا نفسيًا واجتماعيًا، فهي تعكس روح العطاء والتواصل الأسري، وتعزز فرحة الأطفال بالأعياد، كما تُعد وسيلة للتواصل بين الأجيال، حيث يحرص الأجداد والآباء على منح العيدية كجزء من التقاليد العائلية.

عيدية الجيل الجديد، أنستا ولا محفظة إلكترونية!

مع التطور التكنولوجي، بدأت مظاهر جديدة للعيدية بالظهور، مثل تحويل الأموال عبر التطبيقات المصرفية أو تقديم بطاقات الهدايا الرقمية، خاصة بين الفئات العمرية الأكبر، كما بات بعض الشباب يفضلون العيدية على هيئة خدمات، مثل اشتراكات التطبيقات الرقمية أو شراء الألعاب الإلكترونية.

يمكن القول انه رغم التغيرات الاقتصادية، لا تزال العيدية حاضرة بقوة في المجتمع المصري، حيث يسعى الأهالي للحفاظ عليها، ولو بمبالغ رمزية، كما تسهم العيدية في تعزيز العلاقات الاجتماعية، إذ تُعد فرصة لتبادل الزيارات والتواصل بين الأقارب.

في النهاية، تظل العيدية تقليدًا مصريًا أصيلًا، يعكس مزيجًا من الفرح والكرم والتواصل العائلي، حتى وإن اختلفت قيمتها النقدية أو طريقة تقديمها عبر الأجيال.

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