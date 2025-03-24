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"كل ريأكت بجنيه"، أمينة الفتوى توضح الرأي الشرعي في تريند العيدية المتداول (فيديو)

الدكتورة وسام الخولي،
الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء

 قالت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن المنشورات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يتعهد فيها الزوج أو الزوجة بتقديم عيدية أو هدية مقابل عدد معين من التفاعلات، لا يمكن الحكم عليها بشكل مطلق، بل يعتمد الأمر على نية صاحب المنشور.  

أمينة الفتوى توضح الرأي الشرعي في تريند العيدية المتداول على سوشيال ميديا

 وأوضحت الخولي خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين أن الأعمال بالنيات، فمن كان يقصد بها إدخال السرور على شريكه أو نشر العادات الطيبة، كتشجيع الأزواج على الاهتمام ببعضهم البعض، فهذا جائز ولا حرج فيه، بل قد يكون وسيلة لتعزيز الود والتقارب بين الزوجين، أما إذا كان الغرض من هذه المنشورات مجرد جذب التفاعل والترويج للصفحة، أو تحقيق أغراض أخرى غير سليمة، ففي هذه الحالة يُنصح بتجنبها.  

وأضافت أن مثل هذه المبادرات قد يكون لها أثر إيجابي على العلاقة الزوجية، حيث إنها تضفي روح المرح والتجديد في العلاقة، مشيرة إلى أنه لا بأس في أن يعبر الأزواج عن حبهم بطرق غير تقليدية مثل تقديم عيدية أو هدية بسيطة لإدخال البهجة على الطرف الآخر.

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الإفتاء المصرية العلاقة الزوجية كل ريأكت بجنيه تريند العيدية

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