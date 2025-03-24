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دين ودنيا

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم خروج المرأة لأداء صلاة العيد

صلاة العيد، فيتو
صلاة العيد، فيتو

أكدت الدكتورة وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة العيد سنة مؤكدة عن النبي ﷺ، وهي مستحبة للرجال والنساء على حد سواء، بل إن النبي ﷺ كان يحرص على خروج النساء للصلاة، حتى الحائض منهن، لكن دون أن يدخلن المسجد.  

سنة النبي قبل الخروج لصلاة العيد

وأوضحت الخولي، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأثنين، أنه قبل الخروج لصلاة العيد، من السنة أن يرتدي المسلم أفضل ما لديه من ملابس، اقتداءً بالنبي ﷺ الذي كان يتجمل في العيد. وقالت: "نفتح الدواليب، نشوف أحسن حاجة عندنا ونلبسها، وده مش بس للتزين، لكن كمان لأننا بنطبق سنة النبي ﷺ وبناخد عليها أجر."  

هل يستحب استثناء النساء من سنة صلاة العيد؟

وأضافت أن النساء لسن مستثنيات من هذه السنة، بل كان النبي ﷺ يشجعهن على الخروج للصلاة، حتى إن المرأة التي لديها عذر شرعي يُستحب أن تذهب إلى المصلى، لكنها لا تصلي، وإنما تشهد الخير والفرحة وتستمع إلى خطبة العيد، لتشارك المسلمين بهجتهم وتستفيد من دعائهم.  

وشدد على أن الحرص على هذه السنة يعكس روح العيد في الإسلام، ويزيد من الترابط بين المسلمين، قائلة: "اللي بتضيع صلاة العيد بتفوّت خير كبير وبهجة عظيمة، فحرام نحرم نفسنا منها".

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الافتاء صلاة العيد العيد دار الإفتاء المصرية قناة الناس

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