ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية بتهمة جلب 25 كيلو حشيش

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية بتهمة جلب كمية من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.



ضبط عنصر إجرامى بالإسماعيلية لقيامه بجلب كمية من المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة السويس) بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية وبحوزته (25 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

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