ضبط عاملين بالفيوم وبحوزتهما 6.5 مليون قطعة ألعاب نارية

تمكن قطاع الأمن العام، من ضبط عاملان بالفيوم لقيامهما بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزتهما أكثر من6,5 مليون قطعة ألعاب نارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عاملان مقيمان بدائرة مركزى شرطة "الشواشنة، أبشواى") بإدارة ورشتين لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (أكثر من 6,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيدًا للإتجار بها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها.

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