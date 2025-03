العرض الخاص للموسم الثاني من مسلسل The Last of Us (فيديو)

The Last of Us ، أقيم فجر اليوم العرض الخاص، للموسم الثاني، من مسلسل The Last of Us، بحضور بطل العمل الممثل بيدرو باسكال، وبطله العمل بيلا رامزي.

وعلق الممثل الشهير، بيدرو باسكال، علي الموسم الثاني لمسلسل "The Last Of Us"، عندما سئل عن ما يتوقعه المشاهدون، قائلا: “إنه يكسر القلب... المنتجون التنفيذيون لهذا العرض مجانين”.

موعد عرض الموسم الثاني من The Last of Us

أعلنت شبكة قنوات HBO، رسميًا، عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل The Last of Us.

وكشفت أن الموسم الثاني سيبدأ عرضه في 13 أبريل المقبل، مشيرة إلى أن الموسم الثاني من المسلسل سيتكون من 7 حلقات فقط.

kaitlyn dever and pedro pascal being best friends is my favorite unexpected plot twist #TheLastOfUs pic.twitter.com/d2uI6lp2Ew — kaitlyn dever archive (@ktlyndvr) March 25, 2025

كما أعلن الممثل، بيدرو باسكال، عن انتهائه من تصوير، جميع مشاهده في الموسم الثاني من The Last Of Us.

وأكد باسكال، في تصريحات صحفية، أن الموسم الثاني من The Last Of Us، يحمل مفاجآت كثيرة، وأحداثا مشوقة لن يتوقعها المشاهد.

مسلسل The Last of Us

تدور أحداث مسلسل The Last of Us، في عام 2023، تحديدًا بعد مرور 20 سنة على انهيار العالم بسبب وباء يحول الأشخاص إلى آكلي لحوم البشر، ويركز مسلسل The Last of Us على شخصية جويل، وهو أحد الناجين من هذا الانهيار، حيث يتم تكليف جويل بمهمة تهريب فتاة تُسمى إيلي خارج منطقة الحجر الصحي، حيث يخوض جويل عددًا من المغامرات الخطيرة أثناء تهريبه لإيلي.

