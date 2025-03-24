حاسب آبل قديم يباع بـ 375 ألف دولار، ما القصة ؟

ذكرت RR Auction أنها باعت حاسبا قديما من نوع Apple-1 في مزاد علني مقابل 375 ألف دولار.

حاسبا قديما من نوع Apple-1

وأشار موقع MacRumors إلى أن الجهاز الذي تم بيعه يعتبر أحد أول أجهزة الكمبيوتر التي أصدرتها شركة آبل، وبسبب قلة النسخ المتبقية من هذه الأجهزة، تُباع هذه الحواسب في المزادات بأسعار مرتفعة.

وتبعا للموقع فإن الحاسب المباع مؤخرا، تم إدارجه بالرقم 91 في سجل المعلومات الذي يتعلق بحواسب Apple-1، إذ تضمن هذا السجل معلومات عن باقي الحواسب ومواصفاتها وتاريخ إنتاجها، وفي المجمل يحتوي هذا السجل على 104 أجهزة.

بيع هاتف iPhone نادر من الجيل الأول

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن جهاز Bayville Apple-1 كان جزءا من الدفعة الأولى من أجهزة كمبيوتر Apple-1 التي بيعت.

وخلال المزاد أيضا تم بيع شيك رقم 5 لشركة Apple Computer Co عام 1976 بتوقيع ستيف جوبز، بمبلغ 112.054 دولارا، كما بيع هاتف iPhone نادر من الجيل الأول بسعة 4 غيغا بايت، مقابل 87.514 دولارا، وكذلك تم بيع شيك آخر لشركة Apple Computer Co من عام 1976 بتوقيع ستيف جوبز، بمبلغ 65.818 دولارا.

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