الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فى عيد الأم، اهتمي ببشرتك حفاظا على جمالك

عيد الأم
عيد الأم

يصادف اليوم 21 مارس وهو الاحتفال بعيد الأم هذه المناسبة التى ينتظرها الشباب والأطفال للاحتفال بأمهاتهم والتعبير لهم عن تسمى مشاعر الحب والامتنان.

وتحرص بعض الأمهات فى هذا اليوم على الظهور فى شكل مميز وأكثر تألقا لنشر البهجة داخل المنزل ما يسعد الأبناء كثيرا.

قناع طبيعي لبشرة مشرقة فى عيد الأم 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي للأمهات لبشرة صافية وأكثر نضارة يوم عيد الأم.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

طريقة التحضير:

  • اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا حتى يتجانسا.
  • أضيفي عصير الليمون إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة للحبوب.
  • ضعي الخليط على وجهك بعد تنظيفه، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رشي عليه ماء بارد لغلق المسام.
  • كرري هذا القناع مرتين أسبوعيًا، ولا تنسي ترطيب بشرتك بعده.
عيد الأم 
عيد الأم 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع طبيعي يمنحك بشرة ناعمة ونضرة كالأطفال

txt

باستخدام المواد الطبيعية، طرق الحصول على بشرة صحية خالية من العيوب

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الام الإحتفال بعيد الأم 21 مارس قناع طبيعي لبشرة مشرقة فى عيد الأم جمال البشرة العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

مواد متعلقة

فى عيد الأم، اجعل والدتك تشعر بأنها محبوبة ومقدرة

أفكار مميزة لهدايا عيد الأم في رمضان

هدايا عيد الأم 2025.. أسعار الحقائب تبدأ من 50 جنيها.. الساعات بـ 200 والأكواب بـ 75.. والفوانيس المزينة تدخل القائمة بسبب موسم رمضان (فيديو وصور)

في عيد الأم 2025، الصحة تكشف خدمات مبادرة صحة الأم والجنين مجانا للأمهات

الأكثر قراءة

أخبار مصر: وفيات بانهيار عقار بأسيوط، قصة حجز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية، حدث ضخم في لندن، سعر أسطوانة البوتجاز بعد رفع الدعم

3 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل قوية للمصريين

أحمد عادل: عمر الساعي لا يرتقي أن يكون لاعبا في الأهلي

ارتفاع جديد في البلدي، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 مارس 2025

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور، انهيار ورق العنب وارتفاع الليمون البلدي

الأرصاد تكشف موعد ارتفاع درجات الحرارة

سعر السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع 8 أصناف وانخفاض المرجان وسط 10 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الفراولة والجوافة واليوسفي يواصل قفزاته

منوعات

المزيد

انهيار جسر معلق مزدحم في الإكوادور ووقوع إصابات وسقوط سيارات بالنهر (فيديو)

جحيم خلف الأسوار، إغلاق مطار هيثرو في لندن وتحذير للمسافرين من الدخول (فيديو)

أنا مشغول الآن، زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون (فيديو)

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل ذكر الله (فيديو)

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بالفرح والسرور

حدث في 21 رمضان، رحيل العمالقة الإمام علي بن أبي طالب وبن ماجة وعثمان أرطغرل

المزيد
الجريدة الرسمية