فى عيد الأم، اهتمي ببشرتك حفاظا على جمالك

يصادف اليوم 21 مارس وهو الاحتفال بعيد الأم هذه المناسبة التى ينتظرها الشباب والأطفال للاحتفال بأمهاتهم والتعبير لهم عن تسمى مشاعر الحب والامتنان.

وتحرص بعض الأمهات فى هذا اليوم على الظهور فى شكل مميز وأكثر تألقا لنشر البهجة داخل المنزل ما يسعد الأبناء كثيرا.

قناع طبيعي لبشرة مشرقة فى عيد الأم

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي للأمهات لبشرة صافية وأكثر نضارة يوم عيد الأم.

المكونات:

ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

بضع قطرات من عصير الليمون (اختياري للبشرة الدهنية)

طريقة التحضير:

اخلطي الزبادي مع العسل جيدًا حتى يتجانسا.

أضيفي عصير الليمون إذا كانت بشرتك دهنية أو معرضة للحبوب.

ضعي الخليط على وجهك بعد تنظيفه، واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم رشي عليه ماء بارد لغلق المسام.

كرري هذا القناع مرتين أسبوعيًا، ولا تنسي ترطيب بشرتك بعده.

عيد الأم

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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