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محافظات

لكل نوع وصفة ونكهة، تعرف على مخبوزات العيد بمصانع البحيرة (فيديو)

حلويات العيد بمحافظة
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو

يعد الكحك والبسكوت من أهم الحلويات التي يحرص عليها مواطني محافظة البحيرة خلال احتفالات عيد الفطر في ومع اقتراب أيام العيد تمتلئ المحال وتبدأ المصانع في عمل أشكال الكحك بحشوات المختلفة، حيث يعد الكحك من أقدم الحلويات التي يتم تحضيرها ومرتبطة بشكل وثيق بعيد الفطر وغيرها من المناسبات السعيدة.

 

حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو

تحضيرات كحك العيد

وقال الحاج حمدي مدين، صاحب احد مصانع الحلويات بالبحيرة، إن التحضير لحلويات العيد من الكحك والبسكوت يبدأ منذ بداية شهر رمضان المبارك حتي بعد أيام العيد نظرا للإقبال الكبير هذا العام على الشراء من الكحك والبسكوت والقراقيش والغريبة والبيتيفور والسابليه وغيرهم.

 

كيفية صناعة كحك وبسكويت العيد بمحافظة البحيرة

وأضاف أن الكحك يتكون من دقيق والسمن والسكر مع إضافة الحشوات المختلفة مثل العجمية (التمر والسكر)، المكسرات أو المربى والشكولاتة وغيرها، مشيرا إلى أنه وبالرغم تنوع الحشوات يظل الإقبال الشديد على الطعم الأصلي للكحك هو كحك فقط بالمكسرات.
 

ولم يقتصر الاحتفال بعيد الفطر على الكحك فقط، بل أصبح البسكويت أيضًا جزءً لا يتجزأ من المائدة المصرية ويتم تحضيره باستخدام الدقيق والزبدة مع البيض والبيكينج بودر وظهر بمختلف النكهات والأشكال كخيار محبب للأطفال والكبار على حد سواء، ومن بين أنواعه الأكثر شهرة بسكويت النشادر، بسكويت البرتقال، وبسكويت الشوكولاتة بالإضافة إلى السابليه والغريبة والبيتفور بالحشوات المختلفة.

حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
حلويات العيد بمحافظة البحيرة، فيتو
مصانع الكحك والبسكوت بالبحيرة، فيتو 
مصانع الكحك والبسكوت بالبحيرة، فيتو 

أسعار حلويات عيد الفطر بمحافظة البحيرة

كما أوضح أن أسعار حلويات عيد الفطر هذا العام لم تزداد بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي ما هي إلا زيادة طفيفة لذلك شهدت المحال والأسواق هذا العام إقبال من المواطنين بشكل كبير حيث يسجل كيلو كحك عجوة سعر 125 جنيهًا وكحك ملبن سعر 120 جنيهًا للكيلو وكحك لوز أو بندق 180 جنيهًا للكيلو وكحك ساده سعر 140 جنيهًا للكيلو.

 

كما سجل البسكويت سعر  100 جنيها للكيلو وبيتي فور سعر 130 جنيهًا للكيلو وبيتي فور مكسرات سعر 160 جنيهًا للكيلو وسابليه سعر 130 جنيهًا للكيلو وسابليه مكسرات سعر 160 جنيهًا للكيلو وغريبة سعر 120 جنيهًا للكيلو  وغريبة مكسرات سعر 140 جنيهًا للكيلو  وشكلمة سعر 200 جنيه للكيلو.

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