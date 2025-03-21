أسعار كحك وبسكويت عيد الفطر في المحلات الكبرى.. تبدأ من 190 جنيها.. البيتي فور بـ 225 والغريبة باللوز بـ 440.. وتحضيره في البيت «شكل تاني» (صور)

يعتبر الكحك والبسكويت من أساسيات الاحتفال بعيد الفطر في مصر، حيث يرتبطان بعادات وتقاليد ضاربة في جذور التاريخ المصري، ومع اقتراب العيد، تمتلئ الأسواق والمتاجر الكبرى في القاهرة بأنواع متعددة من هذه الحلويات، التي تحظى بإقبال كبير من المواطنين.

تاريخ الكحك في مصر

يعود تاريخ الكحك في مصر إلى العصر الفرعوني، حيث كان يقدم كقرابين للآلهة، وقد وُجدت نقوش على جدران المعابد الفرعونية تصوّر عملية تحضيره، وفي العصر الفاطمي، ازدهرت صناعة الكحك، حيث كانت الدولة تهتم بإعداده وتوزيعه في العيد كجزء من الاحتفالات الرسمية، ومنذ ذلك الحين، أصبح الكحك تقليدًا مستمرًا في البيوت المصرية، يتوارثه الأجيال جيلًا بعد جيل.

تطور صناعة البسكويت في العيد

لم يقتصر الاحتفال بعيد الفطر على الكحك فقط، بل أصبح البسكويت أيضًا جزءًا لا يتجزأ من المائدة المصرية وظهر البسكويت بمختلف نكهاته وأشكاله كخيار محبب للأطفال والكبار على حد سواء، ومن بين أنواعه الأكثر شهرة: بسكويت النشادر، بسكويت البرتقال، وبسكويت الشوكولاتة.

إقبال كبير على الحلويات في المتاجر الكبرى

مع حلول العيد، تتنافس كبرى المحال التجارية في القاهرة في تقديم تشكيلة متنوعة من الكحك والبسكويت والبيتي فور بأسعار متفاوتة تناسب مختلف الفئات.

وجاءت الأسعار هذا العام كما يلي:

كحك سادة 1 كجم – 189.95 جنيه

كحك بالعجوة 1 كجم – 189.95 جنيه

كحك بالملبن 1 كجم – 189.95 جنيه

كحك بالمكسرات 1 كجم – 274.95 جنيه

كحك مشكل 1 كجم – 300.00 جنيه

كحك عين جمل 1 كجم – 365.00 جنيه

كحك فستق 1 كجم – 420.00 جنيه

كحك سادة 32 قطعة – 280.00 جنيه

عين جمل 32 قطعة – 365.00 جنيه

كحك سادة 24 قطعة – 100.00 جنيه

كحك عين جمل 48 قطعة – 260.00 جنيه

كحك بالملبن 48 قطعة – 190.00 جنيه



أسعار البسكويت

بسكويت العيد 1 كجم – 189.95 جنيه

بسكويت نشادر – 240.00 جنيه

بسكويت برتقال 1 كجم – 190.00 جنيه

بسكويت نشادر 1 كجم – 180.00 جنيه

بسكويت بجوز الهند 1 كجم – 250.00 جنيه

بسكويت شوكولاتة 1 كجم – 130.00 جنيه

بسكويت برتقال 64 قطعة – 190.00 جنيه

بسكويت نشادر 64 قطعة – 180.00 جنيه

بسكويت العيد بالبرتقال 1 كجم – 240.00 جنيه

بسكويت بسكو مصر 1 كجم – 240.00 جنيه

بسكويت جوز الهند 72 قطعة – 250.00 جنيه

بسكويت شوكولاتة 60 قطعة – 270.00 جنيه

بسكويت مشكل 1 كجم – 265.00 جنيه

بسكويت مشكل 2.5 كجم – 760.00 جنيه

بسكويت مشكل 24 قطعة – 140.00 جنيه



أسعار البيتي فور والغريبة

بيتي فور مشكل 1 كجم – 224.95 جنيه

سابليه 1 كجم – 224.95 جنيه

غريبة مكسرات 1 كجم – 219.95 جنيه

بيتي فور 2 كجم – 530.00 جنيه

بيتي فور 1.5 كجم – 400.00 جنيه

بيتي فور مشكل 1 كجم – 270.00 جنيه

بيتي فور مشكل 64 قطعة – 260.00 جنيه

بسكومصر بيتي فور مشكل 1 كجم – 285.00 جنيه

بسكومصر علبة تشكيلة العيد 1 كجم – 275.00 جنيه

بسكومصر علبة تشكيلة العيد 2 كجم – 510.00 جنيه

غريبة سادة – 310.00 جنيه

غريبة سادة 48 قطعة – 100.00 جنيه

غريبة مكسرات 48 قطعة – 120.00 جنيه

غريبة باللوز 72 قطعة – 440.00 جنيه

غريبة سادة 500 جرام – 225.00 جنيه

بيتي فور بالمكسرات 64 قطعة – 380.00 جنيه



إقبال متزايد على الكحك والبسكويت رغم ارتفاع الأسعار

على الرغم من ارتفاع الأسعار نسبيًا مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن الإقبال على شراء الكحك والبسكويت لا يزال كبيرًا، حيث يحرص المصريون على الاحتفال بالمناسبة وفقًا للتقاليد المتوارثة. كما تتنافس المحال في تقديم عروض وتخفيضات على الكميات الكبيرة، مما يشجع العائلات على شراء المزيد.

بين الصناعة المنزلية والتجارية

ورغم توفر الكحك والبسكويت في المتاجر، لا تزال الكثير من الأسر المصرية تفضل تحضيره في المنزل لضمان الجودة والطعم المميز. ومع ذلك، يلجأ البعض إلى الشراء من المحال الكبرى توفيرًا للوقت والجهد، خاصة مع تطور طرق الإنتاج وزيادة تنوع النكهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.