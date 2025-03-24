محافظ البحيرة: خطة متكاملة وإجراءات مشددة لضمان راحة المواطنين خلال إجازة العيد

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تدّخر جهدًا لتوفير خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وتأمين كافة المرافق الحيوية خلال إجازة العيد، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة الإستعداد التام لإستقبال عيد الفطر المبارك.





مؤكدة على إلتزام المحافظة بكافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تم استعراضها خلال الإجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية، والخاصة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر، وضمان إستمرارية الخدمات، وآليات مواجهة البناء المخالف، إضافة إلى تعزيز منظومة الإدارة المحلية.

تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بمحافظة البحيرة خلال اجازة العيد



حيث وجّهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة للعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق المستمر مع غرف الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان إستجابة فورية لأي مستجدات طارئة خلال أيام العيد.





كما شدّدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء المراكز وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية ومتابعة حركة المرور والمواقف العامة لضمان عدم إستغلال المواطنين من قبل السائقين، وتحقيق السيولة المرورية.



الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات ومرافق الإسعاف خلال اجازة العيد

بالإضافة إلى رفع درجة الجاهزية في المستشفيات ومرافق الإسعاف لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة ومواجهة البناء المخالف وخاصة خلال الإجازة من خلال تكثيف الحملات الرقابية وإتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وتعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية وايضًا استعداد الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها.





وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، دعم المحافظة لجائزة "جدير" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز ثقافة التميز والإبتكار داخل منظومة الإدارة المحلية، مشيرةً إلى أن البحيرة ستعمل على تشجيع الكوادر الإدارية المتميزة للمشاركة في الجائزة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.

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