الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ البحيرة: خطة متكاملة وإجراءات مشددة لضمان راحة المواطنين خلال إجازة العيد

محافظ البحيرة، فيتو
محافظ البحيرة، فيتو

أكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، أن المحافظة لن تدّخر جهدًا لتوفير خدمات متميزة للمواطنين بكفاءة عالية، وتأمين كافة المرافق الحيوية خلال إجازة العيد، ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء بضرورة الإستعداد التام لإستقبال عيد الفطر المبارك.


 

مؤكدة على إلتزام المحافظة بكافة تكليفات رئيس مجلس الوزراء، التي تم استعراضها خلال الإجتماع السادس لمجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية، والخاصة برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الفطر، وضمان إستمرارية الخدمات، وآليات مواجهة البناء المخالف، إضافة إلى تعزيز منظومة الإدارة المحلية.

 

تفعيل غرفة الطوارئ والأزمات بمحافظة البحيرة خلال اجازة العيد 
 

حيث وجّهت محافظ البحيرة بتفعيل غرفة الأزمات والطوارئ بالمحافظة للعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات والتعامل الفوري مع أي طارئ، مع التنسيق المستمر مع غرف الأزمات برئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لضمان إستجابة فورية لأي مستجدات طارئة خلال أيام العيد.


 

كما شدّدت الدكتورة جاكلين عازر على ضرورة قيام رؤساء المراكز وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي زيادات غير مبررة في السلع الأساسية ومتابعة حركة المرور والمواقف العامة لضمان عدم إستغلال المواطنين من قبل السائقين، وتحقيق السيولة المرورية.


الجاهزية الكاملة لجميع المستشفيات ومرافق الإسعاف خلال اجازة العيد

بالإضافة إلى رفع درجة الجاهزية في المستشفيات ومرافق الإسعاف لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للتعامل مع أي حالات طارئة ومواجهة البناء المخالف وخاصة خلال الإجازة من خلال تكثيف الحملات الرقابية وإتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين وتعزيز التواجد الميداني للقيادات التنفيذية لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من جاهزية جميع المرافق الحيوية وايضًا استعداد الحدائق والمتنزهات العامة لإستقبال المواطنين، مع تعزيز إجراءات الأمن والسلامة بها.


 

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، دعم المحافظة لجائزة "جدير" التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية بهدف تعزيز ثقافة التميز والإبتكار داخل منظومة الإدارة المحلية، مشيرةً إلى أن البحيرة ستعمل على تشجيع الكوادر الإدارية المتميزة للمشاركة في الجائزة، بما يساهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محافظة البحيرة البحيرة استعدادات العيد محافظ البحيرة عيد الفطر عيد الفطر المبارك

مواد متعلقة

وكيل تعليم البحيرة يتابع اعمال لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية بدمنهور (صور)

استمرار فعاليات الرواق الأزهري بمراكز شباب البحيرة (صور)

وكيل تعليم البحيرة يتابع سير اليوم الدراسي بدمنهور

الأكثر قراءة

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

الأهلي يواصل التصعيد بشأن أزمة مباراة القمة

تطورات ملف تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك مع ليفربول

السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدا (فيديو وصور)

وزير التعليم يصدر قرارًا بمنح المدارس إجازة أسبوعًا بمناسبة عيد الفطر

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

منوعات

المزيد

معاقبة مدينة تركية فرضت رسومًا باهظة على زواج اللاجئين

عضت حارس أمن وأهانته، تجريد ملكة جمال اسكتلندا من لقبها

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: ليه ربنا فضل الإسلام على باقي الأديان؟، وجمعة يرد: "على الله حكايتك"

مسيحي مات دفاعا بيدافع عن الوطن.. هل هو شهيد ويدخل الجنة؟، علي جمعة: اللي عمل العبور مسيحي

برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن السبيل إلى الجنة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية