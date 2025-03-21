الأغلى بـ 10500 جنيه، الجنون يصيب أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق

أسعار علب الكعك والبسكويت في الأسواق، يستعد المواطنون لاستقبال عيد الفطر المبارك بشراء علب الكعك والبسكويت، التي سجلت تباينًا ملحوظًا في الأسواق، فما هي أغلى سعر علبة كعك وبسكويت مشكل في الأسواق؟

سعر الكحك

أسباب تباين سعر الكعك والبسكويت في الأسواق

وتختلف أسعار الكحك والبسكويت في المحال التجارية، لأسباب منها جودة المكونات المستخدمة في صناعة الكعك، إضافة إلى نوع تغليف العلب، إضافة إلى شهرة المحل، إذ تسجل اسعار الكعك والبسكويت السعر الأغلى في المحال من العلامات التجارية الشهيرة.

اسعار الكحك

أسعار علب الكحك والبسكويت 2025

وتستعرض «فيتو» سعر علب الكحك والبسكويت 2025 في المحال التجارية بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ في السطور الآتية:

اسعار الكعك

سعر علب الكعك المشكل

بلغ سعر علبة كحك وبسكويت مشكل عدد 121 قطعة نحو 530 جنيهًا.

بلغ سعر علبة بسكويت مشكل عدد 63 قطعة نحو 265 جنيهًا.

أسعار الكعك

بلغ سعر علبة كعك وبسكويت مشكل صفيح عدد 168 قطعة نحو 1200 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك وبسكويت مشكل عدد 180 قطعة نحو 820 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك وبسكويت مشكل عدد 242 قطعة نحو 1250 جنيهًا.

سعر الكعك

أسعار علب الكعك المشكل

بلغ سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن 500 جرام نحو 140 جنيهًا.

تراوح سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن كيلو من 285 إلى 350 جنيهًا.

سعر الكعك

بلغ سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن 1.5 كيلو نحو 470 جنيهًا.

تراوح سعر علبة كعك وبسكويت مشكل 2 كيلو من 600 إلى 650 جنيهًا.

سعر الكحك

أسعار كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كحك العيد ميكس فاخر وزن 2 كيلو عدد 121 قطعة نحو 1475 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن 2.5 كيلو نحو 760 جنيهًا.

سعر الكعك

تراوح سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن 3 كيلوات من 875 إلى 900 جنيه.

تراوح سعر علبة كعك وبسكويت ميكس وزن 4 كيلوات عدد 242 قطعة من 1250 إلى 1475 جنيه.

بلغ سعر علبة مشكل كحك وزن 4.5 كيلو نحو 2475 جنيهًا.

سعر الكحك

أسعار كحك عيد الفطر 2025

تراوح سعر علبة كعك وبسكويت مشكل وزن 5.25 كيلو من 1700 إلى 2650 جنيهًا.

بلغ سعر علبة مشكل 6 كيلوات نحو 3300 جنيه.

بلغ سعر علبة كحك العيد مشكل وزن كيلو عدد 72 قطعة نحو 1175 جنيهًا.

سعر الكعك

بلغ سعر كحك العيد «بوكس صغير » نحو 1425 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كحك العيد وزن 2 كيلو عدد 140 قطعة مشكل نحو 1975 جنيهًا.

سعر الكحك

أسعار الكعك في عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كعك العيد أرابيسك صغيرة نحو 2100 جنيه.

بلغ سعر علبة كعك أرابيسك كبيرة نحو 3750 جنيهًا.

اسعار الكعك

بلغ سعر كحك العيد «بوكس كبير» نحو 2975 جنيهًا.

بلغ سعر كحك العيد علبة لوكس نحو 1475 جنيهًا.

اسعار الكحك

سعر كعك عيد الفطر 2025

بلغ سعر كعك العيد «بوكس وسط» نحو 2225 جنيهًا.

بلغ سعر كحك العيد مشكل وزن 6 كيلوات نحو 2975 جنيهًا.

بلغ سعر كعك العيد علبة 4.4 كيلو نحو 2275 جنيهًا.

اسعار الكحك

بلغ سعر كعك العيد علبة 3.6 كيلو نحو 1975 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك العيد مشكل خشب نحو 1375 جنيهًا.

سعر الكحك

سعر كحك عيد الفطر 2025

بلغ سعر علبة كحك العيد مشكل فاخر حجم كبير نحو 4 آلاف جنيه.

بلغ سعر كعك العيد فاخر ممتاز نحو 3225 جنيهًا.

بلغ سعر علبة كعك «القصر» نحو 6 آلاف جنيه.

بلغ سعر علبة كعك العيد صندوق الدنيا نحو 10500 جنيه.

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