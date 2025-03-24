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الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام عيد الفطر المبارك

حالة الطقس أول أيام
حالة الطقس أول أيام عيد الفطر المبارك، فيتو
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طقس عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  حالة الطقس الأحد المقبل بالتزامن مع أولى أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية  وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس اليوم الإثنين 24 -3- 2025 بوادي النطرون

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 14

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:18

 

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