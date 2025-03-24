أخبار الرياضة اليوم: رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. الأحمر يودع كأس عاصمة مصر بالخسارة أمام طلائع الجيش.. زيزو يشعل غضب حسام حسن
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
رسالة غامضة من زيزو بعد أنباء اقترابه من التعاقد مع الأهلي
وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة غامضة بعد أنباء اقترابه من الانضمام إلى النادي الأهلي في صفقة انتقال حر.
وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.
الأهلي يودع كأس عاصمة مصر، طلائع الجيش يضرب الأحمر بثلاثية
حقق فريق طلائع الجيش فوزا كبيرا على حساب النادي الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.
الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام، ما التفاصيل؟ (فيديو)
تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مقدم برنامج ملعب البلد على قناة صدى البلد نظرًا لما صدر منه خلال حلقة يوم السبت الماضي على شاشة القناة، بعدما تحدث بأسلوب تعمد من خلاله السخرية والتقليل من كيان نادي الزمالك ومسئوليه.
زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون
انتابت حالة من الغضب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة.
أحمد الكأس يكشف استعدادات منتخب 2008 لبطولة الأمم الأفريقية
صرح أحمد الكأس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008, أن تحضيرات المنتخب لبطولة كأس الأمم الأفريقية جيدة، حيث تم الحرص على إقامة أكثر من معسكر تحضيري خلال الفترة الأخيرة وتحديدا منذ انتهاء بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت في المغرب مؤخرا.
الأهلي يخطط لحسم صفقة زيزو في هذا الموعد
قال مصدر داخل النادي الأهلي إن هناك تحركا جديدا خلال الأيام القادمة وتحديدا عقب انتهاء معسكر المنتخب الوطني الحالي بشأن ملف صفقة أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك من أجل حسم الأمر بشكل نهائي.
مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الأوروبية إلى مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025
وتشهد النسخة الحالية من البطولة تنافسًا شرسًا بين أربعة من أقوى المنتخبات في أوروبا، بعدما تأهل كل من ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، وفرنسا إلى المربع الذهبي، بعد تجاوزهم منافسيهم في دور ربع النهائي بمباريات مثيرة وحافلة بالأهداف.
كولر يجتمع بجهازه وتدريبات متنوعة للاعبين في مران الأهلي استعدادا للهلال السوداني
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباريات التي من المنتظر أن يخوضها خلال الفترة القادمة.
محمد صلاح وزيزو يستعرضان مهاراتهما أثناء تدريب المنتخب استعدادا لمباراة سيراليون (فيديو)
استعرض محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، نجمي منتخب مصر، مهاراتهم، خلال مران الفراعنة استعدادا لمواجهة سيراليون غدا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم.
إنبي يفوز على فاركو بهدف في كأس عاصمة مصر
فاز فريق إنبي على نظيره فاركو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.
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