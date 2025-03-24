الإثنين 24 مارس 2025
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رياضة

زيزو يشعل غضب حسام حسن قبل مواجهة سيراليون

حسام حسن،فيتو
حسام حسن،فيتو

منتخب مصر، أنتابت حالة من الغضب لدى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر،   بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن توقيع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة.

حسام حسن يخشى من تشتيت ذهن أحمد سيد زيزو قبل مواجهة سيراليون غدا، خاصة وأنه تألق في المباراة السابقة أمام إثيوبيا وأحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر.

وأكد مصدر أن حسام حسن يرغب في الحفاظ على تركيز اللاعبين قبل مواجهة سيراليون وأن انتشار أنباء توقيع زيزو للأهلي ستشتت ذهن اللاعب وهو أمر طبيعي.

وطالب حسام حسن كافة اللاعبين دون استثناء بالتركيز أمام سيراليون من أجل مواصلة انتصارات المنتخب خاصة وان مباراة سيراليون ستقام على أرض مصر ووسط الجمهور.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026، المحدد لها مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. 

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر الوطني مرانا خفيفا على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن وباقي أعضاء الجهاز المعاون. 

حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو
حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، فيتو

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

ويشهد مران منتخب مصر مشاركة جميع للاعبين المتواجدين في معسكر الفريق وعددهم 23 لاعبا، فيما يغيب عن المران الختامي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، والذي غادر بالفعل معسكر الفراعنة، بعد أن أثبتت الأشعة التي خضع لها صعوبة لحاقه بمباراة إثيوبيا، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية قبل المباراة الأولى أمام إثيوبيا. 

 

فتح مران منتخب مصر أمام وسائل الإعلام

وأعلن الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن عن، فتح المران الأخير للفراعنة أمام وسائل الإعلام اليوم الإثنين لمدة 15 دقيقة.

وينطلق المران الأخير لمنتخب مصر في تمام العاشرة مساء، فيما يسبقه مران منتخب سيراليون في التاسعة مساء. 

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