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رياضة

محمد صلاح وزيزو يستعرضان مهاراتهما أثناء تدريب المنتخب استعدادا لمباراة سيراليون (فيديو)

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

منتخب مصر، استعرض محمد صلاح وأحمد سيد زيزو، نجمي منتخب مصر، مهاراتهم، خلال مران الفراعنة استعدادا لمواجهة سيراليون غدا الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم.

ويختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، استعداداته لمواجهة سيراليون في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المحدد لها مساء غد الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات.

ويخوض منتخب مصر حاليا مرانه الأخير على ملعب القاهرة الدولي، تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، وحضر جزء منه مندوبو وسائل الإعلام من الصحف والقنوات الفضائية 

بدأ المران بتدريبات الجري والإحماء ثم تلاها تدريبات ترفيهية بالكرة وتم تحصيص فقرة للتسديد على المرمى 

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر

وتقرر خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب لصعوبة لحاقه بمباراة منتخب مصر وسيراليون المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء غد الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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