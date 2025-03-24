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رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

منتخب المانيا،فيتو
منتخب المانيا،فيتو

دوري الأمم الأوروبية، تتجه أنظار عشاق كرة القدم في القارة الأوروبية إلى مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة تنافسًا شرسًا بين أربعة من أقوى المنتخبات في أوروبا، بعدما تأهل كل من ألمانيا، البرتغال، إسبانيا، وفرنسا إلى المربع الذهبي، بعد تجاوزهم منافسيهم في دور ربع النهائي بمباريات مثيرة وحافلة بالأهداف.

 

الطريق إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

تمكن منتخب ألمانيا من إقصاء إيطاليا في مواجهة ماراثونية انتهت بنتيجة (5-4) في مجموع المباراتين. 

ونجح منتخب إسبانيا في تخطي عقبة هولندا بركلات الترجيح بعد تعادل مثير في مجموع المواجهتين (5-5).

واستطاع منتخب البرتغال حجز مقعده في المربع الذهبي بعد الفوز على الدنمارك بمجموع (5-2). 

فيما تأهل منتخب فرنسا عقب فوزه على كرواتيا عن طريق ركلات الترجيح.


جدول موعد مباريات نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025


 ألمانيا vs البرتغال الثلاثاء 4 يونيو 2025 أليانز أرينا – ميونخ.

 إسبانيا vs فرنسا الأربعاء 5 يونيو 2025 إم إتش بي أرينا.

 

سيسعى كل منتخب لفرض هيمنته والتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 8 يونيو 2025، في ملعب أولمبيكو – روما.

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