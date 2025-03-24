الأهلي يودع كأس عاصمة مصر، طلائع الجيش يضرب الأحمر بثلاثية

كأس عاصمة مصر، حقق فريق طلائع الجيش فوزا كبيرا على حساب النادي الأهلي بثلاثة أهداف لهدف، في اللقاء الذي جمعهما على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل ثلاثية طلائع الجيش جودوين شيكا في الدقيقة 3 من ركلة جزاء وإسلام محارب في الدقيقة 38، ويسري وحيد في الدقيقة 61، أمام هدف الأهلي فسجله اللاعب أدم سمير في الدقيقة 55.

بدأ الشوط الثاني بسيطرة واستحواذ لصالح فريق طلائع الجيش، بحثا عن زيادة الغلة التهديفية في مرمى الأهلي.

وشهدت الدقيقة 48 تسديدة من مشارف منطقة الجزاء من لاعب طلائع الجيش أحمد سمير ولكن مرت فوق العارضة.

ونجح اللاعب أدم سمير في تسجيل هدف الأهلي الأول في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 54 مستغلا خطأ دفاعي من أحمد متعب لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الطلائع.

وفي الدقيقة 61 ينجح اللاعب يسري وحيد في تسجيل الهدف الثالث لصالح طلائع الجيش بأرضية زاحفة سكنت الزاوية اليسري لمرمى الأهلي، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الطلائع.

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويخوض النادي الأهلي مباراة طلائع الجيش اليوم في كأس عاصمة مصر بفريق 2005، بقيادة سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمد نجيب مدربًا عامًّا بعد قرار مارسيل كولر بإراحة لاعبي الفريق الأساسيين.

تشكيل الأهلي أمام طلائع الجيش

تشكيل طلائع الجيش أمام الأهلي

أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش تشكيلة فريقه التي سيبدأ بها مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر، وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: متعب، فتح الله، عمرو طارق، زولا.

خط الوسط: علي حمدي، حميد ماو، إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير، يسري وحيد، جودوين.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عماد السيد، خالد عوض، كريم طارق، مصطفى الخواجة، فريد شوقي، أحمد الشيخ، أحمد علاء، حامد الجابري، ومحمد هاني.

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر

1ـ طلائع الجيش 4 نقاط

2- إنبي: 3 نقاط

3ـ فاركو: نقطة

4ـ الأهلي: بدون نقاط

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