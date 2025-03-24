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رياضة

إنبي يفوز على فاركو بهدف في كأس عاصمة مصر

إنبي , فيتو
إنبي , فيتو

فاز فريق إنبي على نظيره فاركو بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثالثة بدور المجموعات بمسابقة كأس عاصمة مصر.

وسجل هدف التقدم لفريق إنبي اللاعب كالوشا في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

كأس عاصمة مصر، إنبي يتقدم على فاركو 0/1 في الشوط الأول

تشكيل إنبي أمام فاركو

حراسة المرمى: رضا السيد.

الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، مصطفى دويدار، خالد أحمد.

الوسط: أحمد العجوز، علي محمود، علي إيهاب.

الهجوم: رفيق كبو، محمد شريف، أحمد أوفا.

دكة البدلاء: بودي سمير، حسام إيفونا، أحمد زكي، محمد سمير، صلاح زايد، أحمد جمال، محمد جدو، محمد عماد ومحمود عصام.

تشكيل فاركو أمام إنبي 

حراسة المرمى: محمد سعيد.

الدفاع: عزمي جومة، جابر كامل، ياسين مرعي، بابكر ندياي، أحمد عوض.

الوسط: محمد فخري، محمود عماد، محمد عز.

الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر.

دكة البدلاء: فارس السيد، وليد مصطفى، سيف العجوز، محمود فرحات، أحمد محمد، عبد الرحمن العشري، محمد أيمن، ياسين الملاح وخليل نيمار.

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فاركو كأس عاصمة مصر أنبي الأهلي طلائع الجيش

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