الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام، ما التفاصيل؟ (فيديو)

تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مقدم برنامج ملعب البلد على قناة صدى البلد نظرًا لما صدر منه خلال حلقة يوم السبت الماضي على شاشة القناة، بعدما تحدث بأسلوب تعمد من خلاله السخرية والتقليل من كيان نادي الزمالك ومسؤوليه.



ماركو مراد مذيع قناه صدى البلد ساخرا من اداره الزمالك بسبب مفاوضات الاهلي مع زيزو ومحمد السيد: الاهلي فاوض كابتن حسين لبيب ولا لسا ⁉️#الزمالك_أولا pic.twitter.com/u49kK0WKSU — 2️⃣𝑨𝒉𝒎𝒆𝒅🇦🇹Zamalek 🏹 Forever (@Ahmed_Z_F) March 23, 2025

وطالب نادي الزمالك في الشكوى باتخاذ القرار المناسب تجاه هذه التجاوزات التي لا تتناسب مع الأكواد الإعلامية المعمول بها من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف لمناخ صحي يساهم في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يخدم المصلحة العامة.

سر تقديم الزمالك ضد مذيع قناة صدى البلد

وقال مذيع قناة صدى البلد عن رغبة الاهلي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو ومحمد سيد لاعبا الزمالك: الأهلي هيفاوض حسين لبيب وأحمد حسام ميدو امتى؟، ما ده اللي ناقص.

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