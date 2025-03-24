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رياضة

الزمالك يشكو مذيع قناة صدى البلد للأعلى للإعلام، ما التفاصيل؟ (فيديو)

حسين لبيب
حسين لبيب

تقدم نادي الزمالك  بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد مقدم برنامج ملعب البلد على قناة صدى البلد نظرًا لما صدر منه خلال حلقة يوم السبت الماضي على شاشة القناة، بعدما تحدث بأسلوب تعمد من خلاله السخرية والتقليل من كيان نادي الزمالك ومسؤوليه. 
 

 

وطالب نادي الزمالك في الشكوى باتخاذ القرار المناسب تجاه هذه التجاوزات التي لا تتناسب مع الأكواد الإعلامية المعمول بها من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والتي تهدف لمناخ صحي يساهم في الارتقاء بالإعلام الرياضي بما يخدم المصلحة العامة.

 

 

 

سر تقديم الزمالك ضد مذيع قناة صدى البلد

وقال مذيع قناة صدى البلد عن رغبة الاهلي في التعاقد مع أحمد سيد زيزو ومحمد سيد لاعبا الزمالك: الأهلي هيفاوض حسين لبيب وأحمد حسام ميدو امتى؟، ما ده اللي ناقص. 

 

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