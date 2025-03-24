أخبار الفن اليوم: محمد رمضان يحرج ياسمين صبري أمام المنتج محمد السعدي.. تامر عبد المنعم يثير حيرة متابعيه بمنشور غامض.. وفاة والد الفنان أحمد السلكاوي

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

تداول عدد من نشطاء موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو قصيرا ظهر فيه الفنان محمد رمضان وهو يصافح الفنانة ياسمين صبري بحفل سحور شركة ميديا هب.





أثار الفنان تامر عبد المنعم حيرة متابعيه بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.



وكتب "عبد المنعم": "عادل إمام ما نزلش قهاوي ولا شوارع عشان يثبت نجوميته بالعكس ده كان عشان تشوفه حتي في برنامج صعب جدا.. إللي بيحصل من البعض للأسف شغل عالم شبعة بعد جوع".





حرص الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية علي تكريم أسرة الراحل المايسترو حمادة أبو اليزيد وتسلم درع التكريم لزوجته وأبنائه





علق الفنان اللبناني رامي عياش، على الجدل الذي أُثير حول تصريحات الفنانة ميريام فارس بشأن مصر، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن ميريام كانت تقصد الإساءة لمصر في تصريحها، موضحًا أن هذا التصريح منها كان مجرد سوء تعبير أو زلة لسان.

أعلن الفنان أحمد السلكاوي عن وفاة والده، حيث كتب منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال خلاله: "توفي إلى رحمة الله تعالى أبي، اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين".





عرضت شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي، قبل قليل، الحلقة الـ9 من مسلسل “الغاوي” للفنان أحمد مكي، الذي يشارك به في الدراما الرمضانية لعام 2025.

زار الفنان محمد هنيدي ومعه عدد من النجوم الشباب، لوكيشن تصوير مسلسل “قهوة المحطة”، حيث تصادف وجود بطلي مسلسل “قهوة المحطة” و“شهادة معاملة أطفال” بنفس لوكيشن التصوير، وهذا ما جعل هنيدي يقوم بزيارتهم وتهنئتهم بشهر رمضان وبالنجاح الذي حقق المسلسل.





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