تامر عبد المنعم يثير حيرة متابعيه بمنشور غامض، هل يقصد أحمد العوضي؟

أثار الفنان تامر عبد المنعم حيرة متابعيه بسبب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب "عبد المنعم": "عادل إمام ما نزلش قهاوي ولا شوارع عشان يثبت نجوميته بالعكس ده كان عشان تشوفه حتي في برنامج صعب جدا.. إللي بيحصل من البعض للأسف شغل عالم شبعة بعد جوع".

وفسر الجمهور سبب هذا المنشور بسبب ما حدث بالأمس عندما ذهب الفنان أحمد العوضي إلى أحد المقاهي بمنطقة إمبابة وتجمع حوله الجمهور بشكل مبالغ فيه.

أحمد العوضي

وتصدر النجم أحمد العوضي تريند “جوجل” وموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وذلك بعد زيارته لأهالي أمبابة من أجل المشاهدة برفقتهم على مسلسل فهد البطل والذي يعرض حاليا ضمن موسم رمضان 2025.

مسلسل أحمد العوضي

وشهدت شوارع منطقة إمبابة ازدحاما شديدا بسبب تدافع الجمهور على أحمد العوضي ووصل الأمر إلى حبس أحمد العوضي داخل أحد المقاهي الذي شاهد فيه مسلسله من الجمهور بسبب الازدحام الشديد حفاظا على سلامته.

مسلسل فهد البطل ، وكانت الحلقة 23 من مسلسل فهد البطل للفنان أحمد العوضي قد شهدت أحداثا مشوقة، حيث تم نقل كناريا “ميرنا نور الدين” إلى المستشفى بعد تعرضها للضرب حتى فقدت جنينها، كما أنها دخلت في حالة صدمة بعد معرفتها بوفاة والدها “شوقي” الذى دهسته سيارة أثناء محاولته الهروب من فهد الذي وصل له لكي يسترجع حق شقيقته رواية التي تعرضت للاغتصاب بسببه على يد هشام.

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