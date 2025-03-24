رامي عياش يكشف حقيقة تهربه من أداء الخدمة العسكرية

علق الفنان اللبناني رامي عياش، على شائعات ترددت بشأن تهربه من أداء الخدمة العسكرية في الجيش اللبناني في فترات سابقة، مؤكدا أن هذه الأخبار مجرد شائعات وغير صحيحة تمامًا.

السبب وراء عدم التحاق رامي عياش بالخدمة العسكرية

وأضاف رامي عياش، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن السبب وراء عدم التحاقه بالخدمة العسكرية يعود إلى كونه كان طالبًا جامعيًا آنذاك، حيث كان يدرس هندسة الديكور بالإضافة إلى دراسته علم النفس لمدة سنة ونصف، مؤكدًا أن القانون اللبناني يعفي من الخدمة العسكرية الإلزامية الطلاب الجامعيين، وكذلك الشخص الذي يخدم شقيقه في الجيش، وهو ما انطبق عليه وقتها.

رامي عياش: حزين لعدم اداء الخدمة العسكرية

وعبّر عن حزنه الشديد لعدم تمكنه من أداء الخدمة العسكرية، موضحًا أنا حزين جدًا لعدم أداءه الخدمة العسكرية، قائلًا: "كل أصدقائي في الجيش، وبعضهم وصل إلى رتبة عميد، وكان حلمي أن أتطوع"، منوهًا بأنه لا يعلم من يروج هذه الشائعات بشأن تهربه من أداء الخدمة العسكرية، خاصة أن الجميع كان على علم بأنه كان يدرس خلال تلك الفترة.

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