الإثنين 24 مارس 2025
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ثقافة وفنون

وفاة والد الفنان أحمد السلكاوي

احمد السلكاوي
احمد السلكاوي

 

أعلن الفنان أحمد السلكاوي عن وفاة والده، حيث كتب منشورا عبر صفحته الرسمية بموقع  التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال خلاله: "توفي إلى رحمة الله تعالى أبي، اللهم اغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين".

 

ولم يكشف السلكاوي عن موعد ومكان العزاء واكتفى بإعلانه عن خبر الوفاة

 

يذكر أن الفنان أحمد السلكاوي هو خريج الدفعة الاولى من مركز الابداع، من أبرز أعماله التلفزيونية مسلسلات "لعبة إبليس"، "نيللي وشريهان"، و"الاختيار" حيث قدم دور "أدهم". كما شارك في مسلسل "الكبير أوي 7" بدور "فاروق سماحة" الذي لاقى استحسان الجمهور. في مجال المسرح، قدم مسرحية "طيب وأمير" حيث جسد شخصية شريرة محبوبة. 

 

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احمد السلكاوي الفنان احمد السلكاوي الممثل احمد السلكاوي

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