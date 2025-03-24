رامي عياش يعلق على تصريحات ميريام فارس المسيئة لمصر

علق الفنان اللبناني رامي عياش، على الجدل الذي أُثير حول تصريحات الفنانة ميريام فارس بشأن مصر، مؤكدًا أنه لا يعتقد أن ميريام كانت تقصد الإساءة لمصر في تصريحها، موضحًا أن هذا التصريح منها كان مجرد سوء تعبير أو زلة لسان.

رامي عياش: تصريح مريام فارس عن مصر زلة لسان

وأكد الفنان رامى عياش، أنه لم يدافع عن ميريام فارس بقدر ما كان يرى أن ما حدث لم يكن مقصودًا، متابعًا: "لا أعتقد أن فنانة مثل ميريام، التي لها فضل كبير من مصر، يمكن أن تقصد هذا الكلام.. أؤمن أنها زلة لسان، مشددًا على أن أي فنان يحب بلدًا وله فضل عليه، من المستحيل أن يرتكب مثل هذا الخطأ عن قصد.

مرحلة صعبة لرامي عياش

وأوضح رامى عياش، أنه مر بمرحلة صعبة خلال مسيرته الفنية، حيث تعرض لهجوم وانتقادات من جميع الأطراف، مما أدى إلى توقفه عن العمل لمدة سنتين كاملة، موضحًا أنه لم يكن هناك أي شخص يتواصل معه خلال هذه الفترة العصيبة، منوهًا بأن نقطة التحول في حياته جاءت من مصر، حيث تلقى اتصالًا من شخص عرض عليه العمل لمدة أربعة أشهر متواصلة، وهو ما ساعده على استعادة ثقته بنفسه وتحقيق أرباح كبيرة في تلك الفترة لكي يتمكن من غناء ألبوم غنائي كامل له، منوهًا بأنه في تلك الفترة كان مازال في سن مبكر في الـ18 من عمره.

وتابع النجم اللبناني رامي عياش،: "مصر شافتني بغرق وقالتلي أنا جمبك ووقفت جنبي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.