مصطفي كامل: 33.5 مليون جنيه إيرادات حفلات الساحل الشمالي في 3 شهور (فيديو وصور )

حرص الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية علي تكريم أسرة الراحل المايسترو حمادة أبو اليزيد وتسلم درع التكريم لزوجته وأبنائه

كما كرم مصطفي كامل أيضا، أسر عدد من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، ومنهم أسرة عمرو شيحة كما كرم أحمد العيسوي ومنصور الهندي وغيرهم

وقال مصطفي كامل أن ايرادات رسوم حفلات الساحل الشمالي وصلت أرصدته إلي 33 مليون ونصف مليون في البنوك في ثلاثة شهور فقط .

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