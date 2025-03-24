محمد هنيدي يزور موقع تصوير مسلسل قهوة المحطة

زار الفنان محمد هنيدي ومعه عدد من النجوم الشباب، لوكيشن تصوير مسلسل “قهوة المحطة”، حيث تصادف وجود بطلي مسلسل “قهوة المحطة” و“شهادة معاملة أطفال” بنفس لوكيشن التصوير، وهذا ما جعل هنيدي يقوم بزيارتهم وتهنئتهم بشهر رمضان وبالنجاح الذي حقق المسلسل.

ويشارك محمد هنيدي بطولة مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الفنانة نهى عابدين ومحمود حافظ ونهى صالح وسما إبراهيم، بينما يشارك في بطولة مسلسل “قهوة المحطة” بيومي فؤاد وأحمد غزي وعلاء مرسي وهالة صدقي وأحمد خالد صالح

شهادة معاملة أطفال

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب عبد الستار الكف للمعلم "شمرت" الذي يلعب دوره الفنان محمد لطفي، والذي دبر الحادث له قبل 20 عامًا.

وتقوم مقبولة "سما إبراهيم ' بسرقة زوجها "سعد" صبري فواز، وتسرق بعض الشيكات الخاصة ببعض العملاء مما يجعله يقع في مشاكل كبيرة.

وتكشف مقبولة لابنتها أن جدتها علي قيد الحياة، وأن والدها قام بوضعها في دار مسنين، وتقرر ابنة عبدالستار الذهاب إليها.



ويطلب عبدالستار الكف من مقبولة أن تحكى له أكثر عن والدته، بينما يظهر " وحيد" خالد أنور، لابن عبد الرحيم غلاب، الذي يلعب دوره الفنان وليد فواز كى يخبره بكل ما يعرفه عن عبدالستار الكف.

وتواجه مقبولة زوجها سعد الحامي، أنه قام بالزواج عليها، وأنها هى التي قامت بسرقة الشيكات التي قامت باخذها، ولم يحصل عليها إلا أن قام بتطليق زوجته الثانية.

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