فتاة تسأل: مين الصح، المسلمين وللا المسيحيين؟، رد مثير من علي جمعة

استكمل الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، الحديث عن صحيح الدين.



وقال الدكتور علي جمعة: تكلمنا في الحلقة السابقة عن صحيح الدين، وكيف نأخذه، وممن نأخذه، والفرق بين الدين والتدين.

ولأن هذا الموضوع مهم، بل غاية في الأهمية، فإننا نواصل اليوم، هذا الموضوع، ونفتح باب الأسئلة.

مين الصح؟!!

وتساءلت فتاة: لو المسلين فاكرين إنهم صح، والمسيحيين فاكرين انهم صح.. مين الصح هنا؟

وأجاب د. علي جمعة: ربنا قال: ثم ينبئكم فيما كنتم فيه تختلفون".. الحكاية بتاعة صح وغلط هي قناعات في الدنيا، ثم بعد ذلك نروح لربنا يوم القيامة، هو عليم بالسر وأخفى.. عليم بكم المعلومات.. عليم بإذا كنت أنا مخالف لعقيدتي وللا مش مخالف.. أنا مع نفسي متسق وللا مش متسق، هايقول لنا وهاينبئنا دي غلطة وللا مش غلطة، هاينبئنا بما كنا فيه نختلف، لكن "شهوة المعرفة" عندنا هي اللي بتسبب السؤال ده: يا ترى مين فينا اللي صح، ولذلك يقول علماء الكلام إنه لازم المسلم يبحث ويقتنع بدينه لا عن تقليد.. ما ينفعش تقلدي في العقيدة، والحمد لله علماء المسلمين عبر القرون عندهم من المؤلفات ومن التدقيق ومن الإجابة عن كل الأسئلة، على جميع المستويات ما الله به عليم، فاللي يصيبه شيء من عدم القناعة عليه أن يقرأ ويسأل ويتعلم ويصل إلى الحقيقة بنفسه، لا أنه طلع مسلم، أو طلع مسيحي، أو طلع غير ذلك، لكن أغلب البشر ما عندهمش الشهوة دي.. ما عندهمش أنه عايز يعرف الحقيقة على ما هي عليه.. ومش بيبحث: "ذلك مبلغهم من العلم".. ده ربنا هايحاسبه بطريقة أخرى أيضا: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا".. ربنا يوم القيامة ها يجيب هذا الصنف من الناس، اللي مكانش عنده قدرة على البحث، واللي لم تصله الرسل بصورة لافتة للنظر، ويعفو عنهم: "أهل الفترة في الجنة".. وهاييجي عند من تعمد الضرر والفساد والإفساد، بالأنانية والطغيان، ويحاسبه على اللي هو فيه.. هذه المجازر التي تحدث أمامنا في غزة وفلسطين، وسائر الأرض، مين اللي وراها؟! وراها ناس أشرار يفعلون ويفسدون في الأرض ما الله يكرهه.

ربنا هايعرفنا يوم القيامة

هاينبئنا بهذا يوم القيامة بكل هذا.. هايوقفهم، مش لأنه مسيحي ويهودي.. ده هايوقفهم لأنهم ظلموا العباد وللا لأ؟ ووصلهم كلام المسليمن بصورة لافتة للنظر، وللا ما وصلش.. الله أعلم.



هؤلاء الناس الذين يتكلمون ويتصدرون في اعتقادي بعضهم ملحد، وبيقول: أنا ملحد، وهو يهودي.. هو لايؤمن بغله ولا موسي ولا عيسى.



هو يتخفى وراء العلمانية كستار حتى يفسد في الأرض للمصالح.. ساعات كانوا يقولوا لنا في أمريكا: In God We Trust.. مكتوبة على الدولار، ويشاوروا على الدولار.. هو ربنا بتاعنا.. كل ده هايظهر يوم القيامة.. طيب أنا أعمل إيه في الدنيا؟!



أتفاهم.. ها نيجي يوم القيامة، واحد يقول: أنا مش عاجبني، الموقف ده مش عاجبني.. والتاني يقول: برافو.. والتالت.....



بيختلف الناس.. هاييجي يوم القيامة ويخبرنا إنه ده صح وده غلط، وده ينفع وده ما ينفعش.. احنا بجتهد هنا في الحياة الدنيا، وبعدين نرجع لربنا فيخبرنا فيما كنا فيه نختلف.



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