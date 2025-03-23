إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن صحيح الدين.

وقال الدكتور علي جمعة: كيف نتلقى ديننا بطريقة صحيحة، وربنا، سبحانه وتعالى، أشار إلينا وعلمنا، فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، اتخذها العلماء قاعدة عامة، ومبدأ عاما، فنسأل أهل الذكر في كل فن ومجال عن مجاله.. إذا أردنا أن نتطبب نذهب إلى الطبيب، لا نذهب إلى العطار، ولا نذهب إلى المهندس.. الذي يعرف تشخيص الداء، ووضع الدواء هو الطبيب، فلابد أن يكون الطبيب هو أهل الذكر في هذا المجال.. لو أردنا أن نبني بيتا لذهبنا إلى المهندس، وليس إلى الطبيب لأن المهندس عنده من القواعد والمعادلات والترتيبات ما الذي يأتي قبل ماذا، فيبني الأساس أولا، ثم بعد ذلك الدور الأول فالثاني، على هيئة معينة تمنع هذا البنيان من الهدم، لأنه اتخذ في ذلك خطوات من داخل ذلك العلم الذي خصص من أجل البناء.

الجنة بتاعة ربنا

وسألت فتاة: لو فيه حد مسيحي وعمل ثواب، أو حسنة، أو صدقة، هل ها يتحسب له أجر زي المسلم، لأن الدين عند الله الإسلام؟



ورد الشيخ جمعة: الدين عند الله الإسلام، والإسلام يشمل كل الأديان: "هو سماكم المسلمين من قبل".. سيدنا إبراهيم سمانا المسلمين وهكذا.. هاتلاقي كل الأنبياء بيصفوا أنفسهم بأنهم مسلمون.. فالإسلام معناه أن أسلِّم نفسي لله عز وجل.. انتي هنا بتسألي سؤال: واحد غير مسلم، سواء كان مسيحي، يهودي، أو أي ديانة أخرى، عمل خيرا، هل ربنا يثيبه على هذا الخير؟ هل ربنا يفرح بهذا الخير؟ ولا ربنا يغضب عليه لأنه فعل هذا الخير وهو غير مسلم؟

عبد الله بن جدعان

كان هناك واحد مشرك أيام الجاهلية اسمه عبد الله بن جدعان، وكان عنده قصعة كبيرة (2 أو 3 متر)، يحط فيها الفتة، الرز على العيش، على شوية مرقة، على لحمة.. يسموها الثريد.. كان يثرد الثريد لأهل مكة من زوار بيت الله الحرام.. الناس جاية من كل مكان فأقاموا في مكة، فكان يطعمهم على حسابه.. ده كريم جدا.. دبح كام جمل، وللا كام بقرة، وللا كام غنمة؟! ده ملياردير وللا أيه؟!



كان سيدنا الرسول، صلى الله عليه وسلم، كلما ذكر عبد الله بن جدعان، يتبسم.. ويسكت.. لاحظت ذلك السيدة عائشة، فسألته: يارسول الله، ما لي أراك كلما ذكر ابن جدعان تبسمت؟ قال إنه كانت له قصعة يُصعد لها بالسلالم.. فكان بيضحك على شكل القصعة اللي شافها وهو صغير، وبيفتكرها، فكان كل ما يفتكر الحكاية دي، ويتذكر ماذا كان يفعل ابن جدعان من الكرم يتذكر القصعة.. يثرد لأهل مكة، من الحجيج والزوار ثريدا فيها.. فقالت: أهو في الجنة؟! الجنة دي حاجة تانية، دي بتاعة ربنا، محدش يعرف مين هايدخل الجنة، ومين هايدخل النار إلا الله، أو نبي يكون ربنا أوحى له.

من أجل المجد

قال: لا، هو في النار.. كان يفعل ذلك لسمعةٍ يتسمعها، ما قال يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين.

يبقى عمل كدة علشان المجد، مش علشان الله، مش علشان هو رحيم بالناس، ده عمل كدة حتى يقال عنه إنه كريم.



سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم، لما صدر من هذا المشرك عمل صالح.. الكرم حاجة حلوة، فرح به.. ماذا نفعل مع هذا المشرك الذي قدم خيرا؟ نكرمه ونتعامل معاه ونشجعه أن يبذل أكثر، ونثمن فعله، نقول له: انت كويس، وندي له شهادة تقدير.. يعني نشجعه، ده بيعمل حاجة حلوة، وهكذا هو الأمر بيننا وبين كل من حولنا.. نحترم الجيران.. ولو الجار مش مسلم، وماله؟! تعب أنقله للمستشفى بسرعة، أو أجيب له الطبيب، فيه ولعة نشبت.. أطفِّي النار مش أزودها لأنه غير مسلم.. ده كلام ما يرضيش ربنا.. طيب والجنة؟! وانا مالي؟! هو أنا صاحب الجنة؟! هو أنا صاحب النار؟! أنا لا صاحب الجنة ولا النار، ولا أنا عارف هادخل الجنة وللا النار، هاعرف غيري؟!! "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون".. فكل حاجة تصدر من بني الإنسان فيها خير وعمارة للأرض يبقى عليها صح.. كل حاجة فيها فساد يبقى عليها غلط.



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