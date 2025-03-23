شاب يسأل: إزاي نصدق المعجزات اللي في القرآن واحنا مشفنهاش؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن صحيح الدين.

وقال الدكتور علي جمعة: كيف نتلقى ديننا بطريقة صحيحة، وربنا، سبحانه وتعالى، أشار إلينا وعلمنا فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، اتخذها العلماء قاعدة عامة، ومبدأ عاما، فنسأل أهل الذكر في كل فن ومجال عن مجاله..

المعجزات التي ذكرت في القرآن

وسأله شاب: أنا لم أرَ أي معجزة من التي ذكرت في القرآن.. إيه اللي يخليني أصدقه؟

وأجاب جمعة: لم يرَ أيَّ معجزة مما ذكرت في القرآن؛ لأننها كانت في أقوام سابقة.. فين معجزة تحول العصا إلى ثعبان "يلقف ما صنعوا إن ما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى"، اللي جرت على إيدين سيدنا موسى؟! هو سمعها في القرآن، بس ما شافهاش.. ماشي.. فين إن سيدنا عيسى كان يحيي الموتى؟! واحد مات وهو يمسح بإيديه الشريفة فالراجل يصحى.. أنا ما شفتهاش، أصدقها ازاي؟!

وقال: القرآن الكريم معجزة رسالة، والحاجات دي، خوارق العادات، التي أيد الله بها إبراهيم، وأيد الله بها موسى، وأيد الله بها عيسى، وأيوب، وكل الأنبياء، داوود وسليمان، معجزة رسول.. علشان تفهم الحكاية دي لازم تفرق بين معجزة الرسالة، ومعجزة الرسول.. معجزة الرسول زمنية، في ومانها.. مكانية، يعني في المكان بتاعها، الناس اللي شاهدوها فقط.. مش كدة وبس ده للناس اللي شاهدوها وحضروها.

وأضاف: العصا بتاعة سيدنا موسى، اللي شافها مين؟ الناس الحاضرين مع السحرة، وفرعون، وسيدنا موسى.. والناس اللي في الصعيد اللي ماجوش ما شافوهاش.. زيهم زيك.. والناس بعد ما سيدنا موسى رحل من مصر، هو وبنو إسرائيل مين اللي شافها؟! الجيل الجديد شافها؟! ما شافهاش.. مش بس لما تباعدت الأزمنة، بقى بيننا وبين سيدنا موسى 3800 سنة وأكتر، لا، ده حتى الناس اللي عاشوا أيامها ما شافوهاش أيضا.. اللي شافوها محدودين.



وتابع: فربنا أرسل لنا نبيا هو خاتم النبيين، مفيش نبي بعده، هو سيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم.. فشق ذلك على الصحابة.. قالوا: احنا نعرف الصح من الغلط ازاي؟! احنا كنا بنستنى يا رسول الله، واحنا شفنا بعنينا المعجزات بتاعتك، النبي له 1000 معجزة.. من ضمنهم كان يضع يده في الماء تبقى عاملة زي النهر.. مرة زجاجة صغيرة وضع فيها يده سقى منها جيش.. الناس شافتها بعينيها.. بس حبيبنا ده (وأشار إلى الشاب السائل) وأنا كمان ما شفتهاش.. طيب ازاي؟! فشق ذلك على الصحابة، إنه مش هايبقى فيه نبي، نشوفه ونشوف الحاجات دي.. فقال سيدنا النبي، صلى الله عليه وسلم: "انقطعت النبوة وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تُرى له"، فترك لنا كتاب هو معجزة رسالة.. القرآن اللي فيه معجزات، هو نفسه معجزة رسالة، ودي ممكن نتكلم فيها بالتفصيل.



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