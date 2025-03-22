علي جمعة يكشف العلاقة بين الجن والإنس ويحذر من خطر النفس والهوى

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية العلاقة بين الجن والإنس.

وقال الدكتور علي جمعة: أخبرنا الله، سبحانه وتعالى، في قصة خلق آدم، أنه أمر الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم خير وشر، كلهم خير، ليس عندهم طاعة ومعصية، كلهم طاعة، أمرهم الله، سبحانه وتعالى، "اسجدوا لآدم فسجدوا"، إلا شخص واحد كان حاضرا هذه الحضرة القدسية الربانية الإلهية، لم يسجد: "إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين".

إبليس كان من الجن

إبليس كان من الجن، قال تعالى: "كان من الجن ففسق عن أمر ربه"، لم يكن من جنس الملائكة بل كان من أولئك الجن، فأخبرنا الله، سبحانه وتعالى، بكائن آخر غيرنا، وغير عالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الجماد.. هناك عالم ومخلوق اسمه الجن، وهناك أيضا عالم ومخلوق اسمه الملائكة، وهناك عالم ومخلوقات كالجنة والنار والعرش: "الرحمن على العرش استوى".. هناك الكرسي، هناك السموات السبع، والأرضين السبع، لكنما هي غائبة عنا، فهي غيب، ومن ضمن هذا الغيب، وما نريد أن نتكلم عنه اليوم هو عالم الجن.. أصل هؤلاء الجن شرير، وهو إبليس، الذي تحدى الله، وكفر حتى في حضرته.. هو لا يكفر بأن الله غير موجود.. هو في حضرة الله، لكنه عصى الله هذا العصيان الفظيع لأنه في الحضرة.. فليس عنده أي شك، حتى قيل إنه قال لله، سبحانه وتعالى، أعبدك أنت وحدك لا شريك لك، ولا أسجد إلا لسواك، فهو يريد أن يعبد الله كما يريد هو، والله يريدك أن تعبده كما يريد الله، هل نعبد الله كما نريد؟ أم كما يريد؟ كما يريد هو سبحانه وتعالى، ومن هنا جاءت هذه المعصية، وجاءت هذه المخالفة.

إبليس أول من قاس قياسا خاطئا

إبليس قال لربنا: "أنظرني إلى يوم يبعثون".. خلليني عايش وأنا هاضلهم كلهم.. الناس اللي بتقول عليهم: اسجد لآدم.. أسجد له ليه؟! "خلقتني من نار وخلقته من طين".. فقاس، وأول من قاس قياسا خاطئا هو إبليس.. يعني اعتقد أن المزية التي أعطاها الله لآدم ترجع إلى أصله الترابي، وهي ترجع إلى شيء آخر وهبه الله تعالى لآدم، وهو العقل والاختيار والعلم، ولا ترجع إلى أنه جاء من حمأة من طين.. نظره إلى يوم يبعثون، وأصبحت هناك مشكلة الوسواس الخناس، وحذلانا، وقال: "أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا".

خطر النفس والهوى

وقال: نتعلم أن مصدر إيماننا بالجن هو كتاب الله، وسُنَّة رسول الله، وهو الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه، صلى الله عليه وسلم، ونتعلم تلك الخصائص والصفات التي ذكرها الله، سبحانه وتعالى، عن هذه الطائفة من المخلوقات، والتي بيَّن لنا كيف نتعامل معها.



واضاف: في نهاية الأمر إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو ضعيف، والله، سبحانه وتعالى، يعيننا عليه. ولكن هناك، أيضا، النفس البشرية والهوى: "إن النفس لأمارةٌ بالسوء"، فيجب أن نقاوم أنفسنا، وأن نتعلم كيف نواجه الأذية من أي أحد. هذا الكون فيه مثلا مطر، لكن عندنا طريقة للحماية من المطر بالمظلة مثلا، أو أن نتقي ببيت من البيوت.. وهكذا، فكل شيء في الكون نعرف كيف نتعامل معه حتى نصل إلى سعادة الدارين.

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