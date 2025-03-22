ليه الجن بيتسلسل في رمضان؟! وليه ربنا خلقه رغم إنه بيأذي الإنسان؟!، علي جمعة يجيب

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية العلاقة بين الجن والإنس.



وقال الدكتور علي جمعة: أخبرنا الله، سبحانه وتعالى، في قصة خق آدم، أنه أمر الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم خير وشر، كلهم خير، ليس عندهم طاعة ومعصية، كلهم طاعة، أمرهم الله، سبحانه وتعالى، "اسجدوا لآدم فسجدوا"، إلا شخص واحد كان حاضرا هذه الحضرة القدسية الربانية الإلهية، لم يسجد: "إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين".

إبليس كان من الجن

إبليس كان من الجن، قال تعالى: "كان من الجن ففسق عن أمر ربه"، لم يكن من جنس الملائكة بل كان من أولئك الجن، فأخبرنا الله، سبحانه وتعالى، بكائن آخر غيرنا، وغير عالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الجماد.. هناك عالم ومخلوق اسمه الجن، وهناك أيضا عالم ومخلوق اسمه الملائكة، وهناك عالم ومخلوقات كالجنة والنار والعرش: "الرحمن على العرش استوى".. هناك الكرسي، هناك السموات السبع، والأرضين السبع، لكنما هي غائبة عنا، فهي غيب، ومن ضمن هذا الغيب، وما نريد أن نتكلم عنه اليوم هو عالم الجن.. أصل هؤلاء الجن شرير، وهو إبليس، الذي تحدى الله، وكفر حتى في حضرته.. هو لا يكفر بأن الله غير موجود.. هو في حضرة الله، لكنه عصى الله هذا العصيان الفظيع لأنه في الحضرة.. فليس عنده أي شك، حتى قيل إنه قال لله، سبحانه وتعالى، أعبدك أنت وحدك لا شريك لك، ولا أسجد إلا لسواك، فهو يريد أن يعبد الله كما يريد هو، والله يريدك أن تعبده كما يريد الله، هل نعبد الله كما نريد؟ أم كما يريد؟ كما يريد هو سبحانه وتعالى، ومن هنا جاءت هذه المعصية، وجاءت هذه المخالفة.

إبليس أول من قاس قياسا خاطئا

إبليس قال لربنا: "أنظرني إلى يوم يبعثون".. خلليني عايش وأنا هاضلهم كلهم.. الناس اللي بتقول عليهم: اسجد لآدم.. أسجد له ليه؟! "خلقتني من نار وخلقته من طين".. فقاس، وأول من قاس قياسا خاطئا هو إبليس.. يعني اعتقد أن المزية التي أعطاها الله لآدم ترجع إلى أصله الترابي، وهي ترجع إلى شيء آخر وهبه الله تعالى لآدم، وهو العقل والاختيار والعلم، ولا ترجع إلى أنه جاء من حمأة من طين.. نظره إلى يوم يبعثون، وأصبحت هناك مشكلة الوسواس الخناس، وحذلانا، وقال: "أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا".

إبليس له ذرية

إذن فإبليس له ذرية، وإبليس من الجن، والجن أغلبه اتبع إبليس رئيس القبيلة، وبعض الجن صالح: "وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا".. أغلب الجن ليس من الصالحين.. الجن الصالح كف شره عنا، ور يتصل بنا ولايعرف يتصل بنا، ولا يرضى يتصل بنا.. الجن المفسد ممكن يعمل اللي ربنا وصفه بأنه الوسواس الخناس.. عنده قدرة ربنا أعطاها له، أنه يلقي له بالوسواس.. أبقى قاعد وألاقي فكرة جاءت وحشة في دماغي: ما تيجي أضرب الولد اللي جنبي.. عملك إيه علشان تضربه؟!! ما تيجي أقرص البنت اللي جنبي.. إيه الشر ده؟!! وربنا قال: "وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة".

إبليس قاعد يوسوس، وأنا لما جت الفكرة الوحشة في دماغي قلت: لا إله إلا الله، إيه اللي أنا بافكر فيه؟ّ!! دي حاجة وحشة.. يجري.. هو وسواس لكن خناس، يعني يبتعد على طول، وهو لما ألقى لي كدة كان فاضل على الظهر ثواني، فأذن الظهر: "الله أكبر، الله أكبر"، فيجري.

إذن ربنا قاعد يخبرنا عنه: "إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم".. هما شايفننا واحنا مش شايفينهم.. طيب وبعيدن في البلوة دي؟!! واحد مش شايفه أحاربه ازاي؟! ويستطيع أن يلقي في دماغي حاجة وحشة يبقى قوي جدا.. ربنا قال لي: اوعى تنخدع بالخدعة دي، ده ضعيف جدا، يعني أنا أقوى منه آلاف المرات.. ربنا قال لنا: "إن كيد الشيطان كان ضعيفا".

الجن أضعف من الإنسان

فالجن ضعيف، بذكر الله، بتلاوة قرآن، بالاستعاذة يجري، يخاف، ربنا أمهله وأعطى له هذه الطاقات والقدرات، وخلاه جبان، وخلاه ضعيف، وخلاه أستطيع أحرقه وأقضي عليه، فبيخاف ويجري.. حاجة لو عرفناها منحافش منه، ده هو اللي خايف مننا.. بالرغم من كل اللي هو فيه إلا أنه خايف مننا.. يعني مش بيتشاف، وعنده قدرات.. وخصائص معينة.. وإنه شرير، وبالرغم من كدة ربنا مكنني منه وخلاني أنا الأقوى.

امتى يبقى هو أقوى مني؟! لما أنا أتبعه، في ظل هذا نريد أن نتحاور.. أن نتناقش.. أن يخرج كل واحد منا ما في قلبه في هذا المجال.

هل من يتلبسه الجن مريض نفسي؟

وسألت فتاة: حضرتك قلت إن الجن موجود، وفيه ناس بتنكر وجود الجن، وبتقول إن اللي بيتلبسه الجن مريض نفسي.. نصدق مين؟

ورد الشيخ علي جمعة: نصدق ربنا.. نصدق الوحي اللي أخبرنا بالملائكة، واحنا لم نرهم.. نصدق الوحي اللي أخبرنا بأن هناك جن.. اللي بيقول مفيش جن لأن المنهج بتاعه أنه لا يؤمن إلا بما يرى، طيب احنا مش شايفين ربنا نصدق مين بقى؟! نصدق واحد بينكر كل ما لا يرى، واحنا حوالينا أشياء لا تُرى ولا تُشعر.. آلاف آلاف الحالات، وضربتُ مثلا بالكهرباء.. كل الأديان أثبتت وجود الجن، إنما المشكلة فين؟ ربنا قال في هذا الجن: "إن كيد الشيطان كان ضعيفا"، لكن الناس رمت حاجات كتيرة على الجن، واستسهلت إن أي واحد عنده مرض نفسي يقولوا عليه لابسه جن.. هو الجن له تأثير لكن تأثيره ضعيف للغاية.. هذا التأثير لا يدوم، لكن ناس تقول لي: أنا متسلط عليا الجن من 30 سنة.. ازاي يعني؟!! ده مش موجود في الكون.. ربنا هو اللي قال لنا إن ده مش موجود في الكون.. واحدة اتخانقت مع حماتها تروح تعمل روحها ملبوسة من الجن، وهي مش ملبوسة، ولا أي حاجة.. كثرة هذه العقلية "الخرافية"، أننا نعتمد على ما هو مجهول في الغيب، ونبني عليه أخطاءنا أو قصورنا، أو تقصيرنا، أو أمراضنا، إلخ........

هانصدق أن الجن موجود، وبنصدق كلام ربنا أنه يرانا هو وقبيله من حين لا نراهم، وبنصدق كلام ربنا، وكلام رسوله، صلى الله عليه وسلم، إن المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تشفيه، وتعمل الخير ده.

أي واحد هاييجي يقول لك: أنا ملبوس من الجن، تقولي له استنى، وتقري عليه المعوذتين... لو لسة ملبوس نروح للطبيب النفسي.. قضينا على الجن ربنا لك الحمد، قضيننا على الأذية المتوَهَمة أو الحقيقية من قضية الجن.

ليه الجن بيتحبس في رمضان؟

وسأل طالب: ليه الجن بيتحبس في رمضان؟

وأجاب الدكتور جمعة: حتى يعطيك الله فرصة علشان مايكونش فيه معاكسات لك، وتستطيع أن تعبد الله بمحض إرادتك، ومن غير تأثير من الخارج بيسلسل مردة الجن.. مش إنه مفيش جن في رمضان !! الجن الضعيف "العيال الصغيرة" موجودة، إنما مردة الجن مسلسلة.

وتساءلت بنت: أسمع أن عرش الشيطان على الماء.. هل ده صحيح؟

فقال د. جمعة: عرش الشيطان على الماء، يعني في الخرائب و..... إلخ، ورد في الأثر هكذا.

ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟

وسألت طالبة: ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: لأن ربنا جعل هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فخلق الشيطان وخلق من يدعو إليه، وخلق الخير، وخلق من يدعو إليه: "وهديناه النجدين"، ربنا أعطانا القدرة على التمييز وحرية الاختيار: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".. ربنا خلق الخير والشر، والملايكة والشياطين، من أجل هذا الاختبار والامتحان، حتى يسجد لنا الملائكة: "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا".

احنا اخترنا أن نكون في هذا الاختبار حتى يدخلنا الله، سبحانه وتعالى، الجنة، والملائكة، على جلالة قدرهم، خدم لنا في الجنة، وحراس لنا في الجنة.

إذن الله أراد أن يعي قدرنا، فلا نريد نحن أن ننزل بقدرنا الذي أعطاه الله لنا.

ليه الشيطان اسمه كدة؟

وسألت إحدى الطالبات: ليه ربنا سمى الشيطان بهذا الاسم؟

وأجاب الدكتور جمعة: سمى الشيطان باسم شيطان؛ لأنه "هالك"، وشاط.. لما تنسي شوية لحمة، وانتي بتسلقيها والدنيا شاطت.. يعني اتحرقت.. شاطت يعني هلكت.. فربنا من "شاط" أنه شيطان، معناها أنه قد هلك.

وتساءل فتى: ليه الجن ممكن يؤذي إنسان؟

وأجاب جمعة: هو مش بيؤذي الإنسان.. يريد أن يشوش على الإنسان لأنه شرير.. مين اللي تصله الأذية؟ اللي بيطاوعه، وبيتبعه، افعل الشر ففعله، فيبدأ في إيذائه، ومين اللي بعيد عنه، هو اللي بيعمل الصالحات، وبيتبع ما أوحى الله به من برنامج كبير.. أن تقرأ المعوذتين.. آية الكرسي.. خواتيم البقرة: "وإن كيد الشيطان كان ضعيفا" زي ما قلنا.. إذن الله سبحانه وتعالى، جعل هذا اختبار وابتلاء، طيب والشرير ليه يؤذيك؟!

أجاب الطفل: علشان عايزك تبقى شرير زيه.

فاستطرد الشيخ: لا، وعلشان يتمتع بهذه الأذية فيكتب الله عليه الإثم والحساب يوم القيامة.. ولذلك شياطين الجن والإنس، فيه شياطين للإنس وفيه شياطين للجن.

حوار فكاهي بين علي جمعة و"يوسف"

وسأل طالب: ما معنى أن يحلم إنسان إنه بيتحول لجن في منامه؟

وتساءل جمعة، مستغربا: يعني وانت نايم شفت روحك بقيت جن؟!

ورد الطالب: ده علشان كما قالوا: "يا جن وصغير في السن".. ازاي يعني؟! اسمك إيه ؟

ورد السائل: يوسف.

ورد الشيخ: يعني بقيت "يوسف الجن"؟!! شفت إيه بالضبط في المنام؟!!

وأجاب يوسف: شفت إني بقيت جن، ومحدش شايفني خالص..

وقال علي جمعة: يعني اختفيت؟! لبست طاقية الإخفاء؟! أهو منام يا سيدي.. يعني انت شفت فيلم "طاقية الإخفاء" بتاع عبد المنعم إبراهيم، ورحت انت عايز تلبس طاقية الإخفاء، فمفيش مانع.. شوف اللي تشوفه، ما يجراش حاجة.

ليه الجن بيوسوس للإنسان؟

وسأل طالب: ليه الجن بيوسوس لي؟

فقال جمعة: بيوسوس علشان يفتنك، علشان متغاظ منك لأنه ربنا قال له اسجد للجدع ده، اللي هو سيادتك، فلم يسجد، واتغاظ منك، لأنك كنت سبب في معصيته.. رغم أنه هو السبب.. هو اللي عملها، لكن هو غبي.. انت كنت سببا، في ذهنه، للطرد من الجنة.. ومن السماء، وأُنظِر إلى يوم يبعثون.. يتحداك، فيه تحدي بينك وبينه.. هو عدو، عدو لكم: "أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو"؟!! واحد عدوك، زي بالضبط اللي بيقتلوا الأطفال في غزة والشيوخ والنساء، بيعملوا كدة ليه؟! علشان ظلمة.. مؤذيين.. بيفسدوا في الأرض، علشان ربنا يحاسبهم يوم القيامة.. كل ما يحدث في الدنيا سيكون له أثر يوم القيامة.

وسأل شاب: إيه اللي ممكن نعمله علشان نبعد عن شر الشيطان؟

ورد الدكتور علي جمعة: قلتها لك قبل كدة، أن تقرأ أواخر البقرة، وآية الكرسي، والمعوذتين.

حساب الجن يوم القيامة

وسألت فتاة: هل الجن ربنا بيحاسبه يوم القيامة زي البشر؟

وأجاب: نعم، لأن الجن مكلف، هايتحاسب يوم القيامة مع البشر.

واختتم، قائلا: نتعلم أن مصدر إيماننا بالجن هو كتاب الله، وسُنَّة رسول الله، وهو الوحي الذي أوحاه الله إلى نبيه، صلى الله عليه وسلم، ونتعلم تلك الخصائص والصفات التي ذكرها الله، سبحانه وتعالى، عن هذه الطائفة من المخلوقات، والتي بيَّن لنا كيف نتعامل معها.



وفي نهاية الأمر إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو ضعيف، والله، سبحانه وتعالى، يعيننا عليه.

ولكن هناك، أيضا، النفس البشرية والهوى: "إن النفس لأمارةٌ بالسوء"، فيجب أن نقاوم أنفسنا، وأن نتعلم كيف نواجه الأذية من أي أحد.

هذا الكون فيه مثلا مطر، لكن عندنا طريقة للحماية من المطر بالمظلة مثلا، أو أن نتقي ببيت من البيوت.. وهكذا، فكل شيء في الكون نعرف كيف نتعامل معه حتى نصل إلى سعادة الدارين.

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