هل من يتلبسه الجن مريض نفسي؟ رد قوي من علي جمعة

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية العلاقة بين الجن والإنس.

وقال الدكتور علي جمعة: أخبرنا الله، سبحانه وتعالى، في قصة خق آدم، أنه أمر الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ليس عندهم خير وشر، كلهم خير، ليس عندهم طاعة ومعصية، كلهم طاعة، أمرهم الله، سبحانه وتعالى، "اسجدوا لآدم فسجدوا"، إلا شخص واحد كان حاضرا هذه الحضرة القدسية الربانية الإلهية، لم يسجد: "إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين".

إبليس كان من الجن

إبليس كان من الجن، قال تعالى: "كان من الجن ففسق عن أمر ربه"، لم يكن من جنس الملائكة بل كان من أولئك الجن، فأخبرنا الله، سبحانه وتعالى، بكائن آخر غيرنا، وغير عالم الحيوان، وعالم النبات، وعالم الجماد.. هناك عالم ومخلوق اسمه الجن، وهناك أيضا عالم ومخلوق اسمه الملائكة، وهناك عالم ومخلوقات كالجنة والنار والعرش: "الرحمن على العرش استوى".. هناك الكرسي، هناك السموات السبع، والأرضين السبع، لكنما هي غائبة عنا، فهي غيب، ومن ضمن هذا الغيب، وما نريد أن نتكلم عنه اليوم هو عالم الجن.. أصل هؤلاء الجن شرير، وهو إبليس، الذي تحدى الله، وكفر حتى في حضرته.. هو لا يكفر بأن الله غير موجود.. هو في حضرة الله، لكنه عصى الله هذا العصيان الفظيع لأنه في الحضرة.. فليس عنده أي شك، حتى قيل إنه قال لله، سبحانه وتعالى، أعبدك أنت وحدك لا شريك لك، ولا أسجد إلا لسواك، فهو يريد أن يعبد الله كما يريد هو، والله يريدك أن تعبده كما يريد الله، هل نعبد الله كما نريد؟ أم كما يريد؟ كما يريد هو سبحانه وتعالى، ومن هنا جاءت هذه المعصية، وجاءت هذه المخالفة.

هل من يتلبسه الجن مريض نفسي؟

وسألت فتاة: حضرتك قلت إن الجن موجود، وفيه ناس بتنكر وجود الجن، وبتقول إن اللي بيتلبسه الجن مريض نفسي.. نصدق مين؟

ورد الشيخ علي جمعة: نصدق ربنا.. نصدق الوحي اللي أخبرنا بالملائكة، واحنا لم نرهم.. نصدق الوحي اللي أخبرنا بأن هناك جن.. اللي بيقول مفيش جن لأن المنهج بتاعه أنه لا يؤمن إلا بما يرى، طيب احنا مش شايفين ربنا نصدق مين بقى؟! نصدق واحد بينكر كل ما لا يرى، واحنا حوالينا أشياء لا تُرى ولا تُشعر.. آلاف آلاف الحالات، وضربتُ مثلا بالكهرباء.. كل الأديان أثبتت وجود الجن، إنما المشكلة فين؟ ربنا قال في هذا الجن: "إن كيد الشيطان كان ضعيفا"، لكن الناس رمت حاجات كتيرة على الجن، واستسهلت إن أي واحد عنده مرض نفسي يقولوا عليه لابسه جن.. هو الجن له تأثير لكن تأثيره ضعيف للغاية.. هذا التأثير لا يدوم، لكن ناس تقول لي: أنا متسلط عليا الجن من 30 سنة.. ازاي يعني؟!! ده مش موجود في الكون.. ربنا هو اللي قال لنا إن ده مش موجود في الكون.. واحدة اتخانقت مع حماتها تروح تعمل روحها ملبوسة من الجن، وهي مش ملبوسة، ولا أي حاجة.. كثرة هذه العقلية "الخرافية"، أننا نعتمد على ما هو مجهول في الغيب، ونبني عليه أخطاءنا أو قصورنا، أو تقصيرنا، أو أمراضنا، إلخ........

الجن موجود

هانصدق أن الجن موجود، وبنصدق كلام ربنا أنه يرانا هو وقبيله من حين لا نراهم، وبنصدق كلام ربنا، وكلام رسوله، صلى الله عليه وسلم، إن المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، تشفيه، وتعمل الخير ده.

أي واحد هاييجي يقول لك: أنا ملبوس من الجن، تقولي له استنى، وتقري عليه المعوذتين... لو لسة ملبوس نروح للطبيب النفسي.. قضينا على الجن ربنا لك الحمد، قضيننا على الأذية المتوَهَمة أو الحقيقية من قضية الجن.

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