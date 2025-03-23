الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن صحيح الدين.

وقال الدكتور علي جمعة: كيف نتلقى ديننا بطريقة صحيحة، وربنا، سبحانه وتعالى، أشار إلينا وعلمنا فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، اتخذها العلماء قاعدة عامة، ومبدأ عاما، فنسأل أهل الذكر في كل فن ومجال عن مجاله.. إذا أردنا أن نتطبب نذهب إلى الطبيب، لا نذهب إلى العطار، ولا نذهب إلى المهندس.. الذي يعرف تشخيص الداء، ووضع الدواء هو الطبيب، فلابد أن يكون الطبيب هو أهل الذكر في هذا المجال.. لو أردنا أن نبني بيتا لذهبنا إلى المهندس، وليس إلى الطبيب لأن المهندس عنده من القواعد والمعادلات والترتيبات ما الذي يأتي قبل ماذا، فيبني الأساس أولا، ثم بعد ذلك الدور الأول فالثاني، على هيئة معينة تمنع هذا البنيان من الهدم، لأنه اتخذ في ذلك خطوات من داخل ذلك العلم الذي خصص من أجل البناء.

الإنسان قابل للتعلم

هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، ولكنه قابل للتعلم، فلابد أن نتعلم.. نمنع الطبيب من الهندسة، ونمنع المهندس من الطب.....

الطواف حول الكعبة

وتساءلت فتاة: الطواف حول الكعبة عادة وثنية.. فهل هو حرام؟ 


فأجاب: لا، الطواف حول الكعبة فرض من الفروض اللي ربنا، سبحانه وتعالى، أنزل بها السلطان.. بعض الناس بيقولوا الكعبة حجارة، والأوثان كانت حجارة، يبقى احنا بنسجد للكعبة ليه؟! 


احنا مش بنسجد للكعبة.. احنا بنسجد اتجاه الكعبة، نحن لا نعبدها، نحن نعبد رب الكعبة.. وليه تسجد تجاه الكعبة؟! لأن الله أمرني بذلك: "فولِّ وجهك شطرَ المسجدِ الحرامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره".. احنا مش بنعبدها، احنا بنسجد لله تجاه الكعبة، زي الملايكة لما سجدت لآدم، لم تكن تعبده.. ده فهم خطأ.. 

 الطواف بالكعبة من أركان العمرة والحج

الكعبة أنزل الله بها السلطان، وجعل الطواف بها ركنا من أركان العمرة، والحج، وعبادة ونافلة.. كل ما ندخل الكعبة نطوف حولها، تعظيما لشأنها لأنها محل نظر الله، ومحل استجابة الدعاء، فتتعلق بها القلوب، لكنها حجارة، والأوثان كانت حجارة، فرد على هذا علماء المسلمين بمثال فيه نكتة.. أو تريقة على اللي بيفكروا بالطريقة دي.

حوار فكاهي بين علي جمعة وطالب عن الجن والإنس وفيلم "طاقية الإخفاء"

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

 كان واحد اسمه "ابن الراوندي"، يقول مثلا على نفس المنوال: القرآن كلام، والشعر كلام، يبقى القرآن شعر.. فقالوا له: وابن الراوندي يتنفس والحمار يتنفس.. إذن ابن الراوندي حمار.. طريقة غلط في التفكير.. الكعبة حجارة، والأصنام حجارة يبقى الكعبة وثن.. كلام مضحك.. هذا القياس غلط.. فيه حاجة غلط هنا.. هذه الكعبة لا تعبد.. تقدَّس وتحترم.. لكن الوثن يُعبد ويُطلب منه قضاء الحاجة، وأنه سفعل، وينجح المقاصد، ويشفي المريض، وهذا كلام فيه وثنية، فر  يمكن أن يكون التقديس والاحترام نوعا من أنواع الوثنية، وإلا هايطلع ابن الراوندي حمار!!

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مفتي الجمهورية الاسبق برنامج نور الدين والدنيا الأزهر الشريف برنامج نور الدين هيئة كبار العلماء بالأزهر

مواد متعلقة

ليه الجن بيتسلسل في رمضان؟! وليه ربنا خلقه رغم إنه بيأذي الإنسان؟!، علي جمعة يجيب

هل من يتلبسه الجن مريض نفسي؟ رد قوي من علي جمعة

حوار فكاهي بين علي جمعة وطالب عن الجن والإنس وفيلم "طاقية الإخفاء"

علي جمعة يكشف العلاقة بين الجن والإنس ويحذر من خطر النفس والهوى

لماذا حرم الشرع التدخين؟ وما حكم المرأة المدخِّنة؟ علي جمعة يرد على تساؤلات الشباب

فيه أهل بيطلبوا من أبنائهم يدخنوا علشان يجربوا؟، وعلي جمعة: غلط وحماقة ومصيبة

هل آخد سيئات لو قعدت جنب شخص بيدخن؟ علي جمعة يكشف رأي الشرع

علي جمعة: التدخين أصبح حراما منذ 25 سنة

الأكثر قراءة

تأييد حبس تربى 15 سنة نبش قبر ممرضة وانتهك حرمات الموتى فى حلوان

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

تنفذها أمريكا بقوة وسرعة، توفيق عكاشة يكشف سر خريطة الشرق الأوسط الجديدة

الحوثيون يشتبكون مع حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وقطع حربية معادية بالبحر الأحمر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد وفقًا لآخر تحديث ببورصة الدواجن

والده أهلاوي متعصب و«الأحمر» رفضه في البداية، عمار علي حسن يكشف أسرارًا من حياة زيزو

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

إبراهيم عادل يغادر معسكر منتخب مصر لمواجهة سيراليون

منوعات

المزيد

شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

أول صحيفة في العالم يقوم الذكاء الاصطناعي بتحريرها بالكامل

يقام في البندقية بإيطاليا، موعد حفل زفاف ثاني أغنى رجل في العالم

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

إزاي ربنا هيحاسب غير المسلمين على أعمالهم الصالحة؟ علي جمعة يجيب

فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

شاب يسأل: إزاي نصدق المعجزات اللي في القرآن واحنا مشفنهاش؟ علي جمعة يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية