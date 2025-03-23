فتاة تسأل: هل الطواف حول الكعبة عادة وثنية؟ رد قوي من علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، عن صحيح الدين.

وقال الدكتور علي جمعة: كيف نتلقى ديننا بطريقة صحيحة، وربنا، سبحانه وتعالى، أشار إلينا وعلمنا فقال: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، اتخذها العلماء قاعدة عامة، ومبدأ عاما، فنسأل أهل الذكر في كل فن ومجال عن مجاله.. إذا أردنا أن نتطبب نذهب إلى الطبيب، لا نذهب إلى العطار، ولا نذهب إلى المهندس.. الذي يعرف تشخيص الداء، ووضع الدواء هو الطبيب، فلابد أن يكون الطبيب هو أهل الذكر في هذا المجال.. لو أردنا أن نبني بيتا لذهبنا إلى المهندس، وليس إلى الطبيب لأن المهندس عنده من القواعد والمعادلات والترتيبات ما الذي يأتي قبل ماذا، فيبني الأساس أولا، ثم بعد ذلك الدور الأول فالثاني، على هيئة معينة تمنع هذا البنيان من الهدم، لأنه اتخذ في ذلك خطوات من داخل ذلك العلم الذي خصص من أجل البناء.

الإنسان قابل للتعلم

هذه الآية تدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بكل شيء علما، ولكنه قابل للتعلم، فلابد أن نتعلم.. نمنع الطبيب من الهندسة، ونمنع المهندس من الطب.....

الطواف حول الكعبة

وتساءلت فتاة: الطواف حول الكعبة عادة وثنية.. فهل هو حرام؟



فأجاب: لا، الطواف حول الكعبة فرض من الفروض اللي ربنا، سبحانه وتعالى، أنزل بها السلطان.. بعض الناس بيقولوا الكعبة حجارة، والأوثان كانت حجارة، يبقى احنا بنسجد للكعبة ليه؟!



احنا مش بنسجد للكعبة.. احنا بنسجد اتجاه الكعبة، نحن لا نعبدها، نحن نعبد رب الكعبة.. وليه تسجد تجاه الكعبة؟! لأن الله أمرني بذلك: "فولِّ وجهك شطرَ المسجدِ الحرامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره".. احنا مش بنعبدها، احنا بنسجد لله تجاه الكعبة، زي الملايكة لما سجدت لآدم، لم تكن تعبده.. ده فهم خطأ..

الطواف بالكعبة من أركان العمرة والحج

الكعبة أنزل الله بها السلطان، وجعل الطواف بها ركنا من أركان العمرة، والحج، وعبادة ونافلة.. كل ما ندخل الكعبة نطوف حولها، تعظيما لشأنها لأنها محل نظر الله، ومحل استجابة الدعاء، فتتعلق بها القلوب، لكنها حجارة، والأوثان كانت حجارة، فرد على هذا علماء المسلمين بمثال فيه نكتة.. أو تريقة على اللي بيفكروا بالطريقة دي.

كان واحد اسمه "ابن الراوندي"، يقول مثلا على نفس المنوال: القرآن كلام، والشعر كلام، يبقى القرآن شعر.. فقالوا له: وابن الراوندي يتنفس والحمار يتنفس.. إذن ابن الراوندي حمار.. طريقة غلط في التفكير.. الكعبة حجارة، والأصنام حجارة يبقى الكعبة وثن.. كلام مضحك.. هذا القياس غلط.. فيه حاجة غلط هنا.. هذه الكعبة لا تعبد.. تقدَّس وتحترم.. لكن الوثن يُعبد ويُطلب منه قضاء الحاجة، وأنه سفعل، وينجح المقاصد، ويشفي المريض، وهذا كلام فيه وثنية، فر يمكن أن يكون التقديس والاحترام نوعا من أنواع الوثنية، وإلا هايطلع ابن الراوندي حمار!!

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