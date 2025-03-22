ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟، إجابة حاسمة من علي جمعة

تناول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية الأسبق، في حلقة اليوم من برنامج "نور الدين والدنيا"، قضية العلاقة بين الجن والإنس.

وأكد الدكتور علي جمعة: الجن ضعيف، بذكر الله، بتلاوة قرآن، بالاستعاذة يجري، يخاف، ربنا أمهله وأعطى له هذه الطاقات والقدرات، وخلاه جبان، وخلاه ضعيف، وخلاه أستطيع أحرقه وأقضي عليه، فبيخاف ويجري.. حاجة لو عرفناها منحافش منه، ده هو اللي خايف مننا.. بالرغم من كل اللي هو فيه إلا أنه خايف مننا.. يعني مش بيتشاف، وعنده قدرات.. وخصائص معينة.. وإنه شرير، وبالرغم من كدة ربنا مكنني منه وخلاني أنا الأقوى.

امتى يبقى هو أقوى مني؟! لما أنا أتبعه، في ظل هذا نريد أن نتحاور.. أن نتناقش.. أن يخرج كل واحد منا ما في قلبه في هذا المجال.

ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟

وسألت طالبة: ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟

وأجاب عضو هيئة كبار العلماء: لأن ربنا جعل هذه الحياة الدنيا دار ابتلاء وامتحان، فخلق الشيطان وخلق من يدعو إليه، وخلق الخير، وخلق من يدعو إليه: "وهديناه النجدين"، ربنا أعطانا القدرة على التمييز وحرية الاختيار: "فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر".. ربنا خلق الخير والشر، والملايكة والشياطين، من أجل هذا الاختبار والامتحان، حتى يسجد لنا الملائكة: "إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا".

احنا اخترنا أن نكون في هذا الاختبار حتى يدخلنا الله، سبحانه وتعالى، الجنة، والملائكة، على جلالة قدرهم، خدم لنا في الجنة، وحراس لنا في الجنة.

إذن الله أراد أن يعي قدرنا، فلا نريد نحن أن ننزل بقدرنا الذي أعطاه الله لنا.

ليه الشيطان اسمه كدة؟

وسألت إحدى الطالبات: ليه ربنا سمى الشيطان بهذا الاسم؟



٠وأجاب الدكتور جمعة: سمى الشيطان باسم شيطان؛ لأنه "هالك"، وشاط.. لما تنسي شوية لحمة، وانتي بتسلقيها والدنيا شاطت.. يعني اتحرقت.. شاطت يعني هلكت.. فربنا من "شاط" أنه شيطان، معناها أنه قد هلك.



وتساءل فتى: ليه الجن ممكن يؤذي إنسان؟

وأجاب جمعة: هو مش بيؤذي الإنسان.. يريد أن يشوش على الإنسان لأنه شرير.. مين اللي تصله الأذية؟ اللي بيطاوعه، وبيتبعه، افعل الشر ففعله، فيبدأ في إيذائه، ومين اللي بعيد عنه، هو اللي بيعمل الصالحات، وبيتبع ما أوحى الله به من برنامج كبير.. أن تقرأ المعوذتين.. آية الكرسي.. خواتيم البقرة: "وإن كيد الشيطان كان ضعيفا" زي ما قلنا.. إذن الله سبحانه وتعالى، جعل هذا اختبار وابتلاء، طيب والشرير ليه يؤذيك؟!

أجاب الطفل: علشان عايزك تبقى شرير زيه.

فاستطرد الشيخ: لا، وعلشان يتمتع بهذه الأذية فيكتب الله عليه الإثم والحساب يوم القيامة.. ولذلك شياطين الجن والإنس، فيه شياطين للإنس وفيه شياطين للجن.



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