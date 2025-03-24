بعد القصف الإسرائيلي، فيديو من داخل مستشفى ناصر في غزة

كشفت مقاطع فيديو، اليوم الإثنين، عن حجم الدمار الهائل الذي خلفه القصف الإسرائيلي على مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وأظهرت المقاطع دمارا هائلا بالمستشفى وسط محاولات من السكان لإزالة الركام من داخل المستشفى، فيما بدت الأسرة بحالة مهترئة للغاية.

مشاهد متداولة لحجم الدمار الذي خلفه القصف على مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة |#سوشال_سكاي pic.twitter.com/SJSrHknkoH — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 24, 2025

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد قصف، امس الأحد، مجمع ناصر الطبي، أكبر مستشفى في جنوب قطاع غزة، ليقتل 5 أشخاص منهم عضو بالمكتب السياسي لحركة حماس.

وقالت مصادر طبية فلسطينية وشهود عيان إن الهجوم قتل عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، و4 فلسطينيين آخرين على الأقل، بغارة جوية على مجمع ناصر الطبي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن القصف تسبب في اندلاع حريق كبير في مبنى الجراحة بالمستشفى، مشيرة إلى وجود عدد من الجرحى

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